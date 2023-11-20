Зеленский не готов заканчивать конфликт с РФ в ближайшее время

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Владимир Зеленский в интервью журналистами заявил о продолжительности конфликта с Россией Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Конфликт между Киевом и Москвой не закончится в ближайшее время. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Sun и Fox News.

«Люди почему-то относятся к этому [к военному конфликту], как к кино, и ожидают, что в событиях не будет длинных пауз. Думают, что картинка перед глазами будет всегда меняться, каждый день будут какие-то сюрпризы. Но для нас это не кино. Это наша жизнь. И завершится все не так быстро, как нам хотелось бы», — подчеркнул Владимир Зеленский в разговоре с британскими и американскими журналистами. Интервью опубликовано на официальном сайте президента Украины.

Украинский глава также переговорил с генеральным директором Fox Corporation Лакланом Мердоком. Он назвал эту встречу важным элементом информационной поддержки.

Между Россией и Украиной проходили переговоры в первые месяцы с начала спецоперации, но стороны не смогли решить конфликт дипломатическим путем. Далее Москва неоднократно подчеркивала, что готова идти на диалог с Киевом. В свою очередь Зеленский выступал против этого, пока не будут выполнены его «условия мира». Он даже подписал указ, который запрещает проведение переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. На Украине представители Вооруженных сил страны высказывались об усталости от конфликта, передает RT.

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Конфликт между Киевом и Москвой не закончится в ближайшее время. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Sun и Fox News. «Люди почему-то относятся к этому [к военному конфликту], как к кино, и ожидают, что в событиях не будет длинных пауз. Думают, что картинка перед глазами будет всегда меняться, каждый день будут какие-то сюрпризы. Но для нас это не кино. Это наша жизнь. И завершится все не так быстро, как нам хотелось бы», — подчеркнул Владимир Зеленский в разговоре с британскими и американскими журналистами. Интервью опубликовано на официальном сайте президента Украины. Украинский глава также переговорил с генеральным директором Fox Corporation Лакланом Мердоком. Он назвал эту встречу важным элементом информационной поддержки. Между Россией и Украиной проходили переговоры в первые месяцы с начала спецоперации, но стороны не смогли решить конфликт дипломатическим путем. Далее Москва неоднократно подчеркивала, что готова идти на диалог с Киевом. В свою очередь Зеленский выступал против этого, пока не будут выполнены его «условия мира». Он даже подписал указ, который запрещает проведение переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. На Украине представители Вооруженных сил страны высказывались об усталости от конфликта, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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