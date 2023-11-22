У дилера «Курганмашзавода» выросла выручка на сотни миллионов рублей

Компания ПКФ «Техника» из Кургана заработала за год более 200 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Компания ПКФ «Техника», являющаяся официальным дилером «Курганмашзавода» и «Четры», увеличила выручку более чем на 244 миллиона рублей. Об этом говорится в финансовой отчетности предприятия за 2022 год. Фирма продает спецтехнику, а также поставляет запчасти и комплектующие.

«ООО «ПКФ «Техника». Выручка за 2022 год: 1 331 331 000 рублей. Это на 244,2 млн рублей больше, чем за аналогичный период 2021 года (1 087 110 000 рублей)», — указано в документации, опубликованной в сервисе СБИС. Чистая прибыль по итогам прошлого года выросла почти на девять млн и составила 37,2 млн рублей.

Компания ПКФ «Техника» занимается продажей погрузчиков и вездеходов, а также реализацией запасных частей и комплектующих для спецтехники. На предприятии действует собственное производство по сборке гусениц и гусеничных цепей. Владельцами фирмы являются Александр Живцов и Андрей Лунтовский. Каждому из учредителей принадлежит доли по 50%.

Ранее URA.RU писало, что фирма «Техника АПК» почти в два раза увеличила выручку. За 2022 года компания на продаже сельхозтехники заработала один млрд рублей.