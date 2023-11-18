Курганская фирма по продаже сельхозтехники резко увеличила выручку

В Кургане фирма «Техника АПК» почти в два раза увеличила выручку

Выручка курганской фирмы «Техника АПК» превысила 1 млрд за 2022 год Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Курганская компания «Техника АПК» почти в два раза увеличила выручку за 2022 год. Об этом говорится в финансовой документации. Фирма занимается продажей сельхозтехники.

«Выручка ООО „Техника АПК“ за 2021 год: 656 миллионов рублей. Выручка за 2022 год 1 миллиард рублей. Чистая прибыль организации за 2022 год превысила 50 миллионов рублей», — указано в документации, опубликованной в сервисе СБИС.

Согласно СБИС, в компании «Техника АПК» работают 18 сотрудников, получающих среднюю зарплату 141000 рублей в месяц. Владельцами фирмы являются Александр Живцов (доля 40%), Андрей Лунтовский (доля 40%) и Александр Панфилов (доля 20%).

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО «Техника АПК» по теме публикации. Ответ ожидается.