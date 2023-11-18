18 ноября 2023
17 ноября 2023

Курганская фирма по продаже сельхозтехники резко увеличила выручку

В Кургане фирма «Техника АПК» почти в два раза увеличила выручку
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Взятка, деньги. Тюмень
Выручка курганской фирмы «Техника АПК» превысила 1 млрд за 2022 год Фото:

Курганская компания «Техника АПК» почти в два раза увеличила выручку за 2022 год. Об этом говорится в финансовой документации. Фирма занимается продажей сельхозтехники.

«Выручка ООО „Техника АПК“ за 2021 год: 656 миллионов рублей. Выручка за 2022 год 1 миллиард рублей. Чистая прибыль организации за 2022 год превысила 50 миллионов рублей», — указано в документации, опубликованной в сервисе СБИС.

Согласно СБИС, в компании «Техника АПК» работают 18 сотрудников, получающих среднюю зарплату 141000 рублей в месяц. Владельцами фирмы являются Александр Живцов (доля 40%), Андрей Лунтовский (доля 40%) и Александр Панфилов (доля 20%).

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО «Техника АПК» по теме публикации. Ответ ожидается.

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Курганская компания «Техника АПК» почти в два раза увеличила выручку за 2022 год. Об этом говорится в финансовой документации. Фирма занимается продажей сельхозтехники. «Выручка ООО „Техника АПК“ за 2021 год: 656 миллионов рублей. Выручка за 2022 год 1 миллиард рублей. Чистая прибыль организации за 2022 год превысила 50 миллионов рублей», — указано в документации, опубликованной в сервисе СБИС. Согласно СБИС, в компании «Техника АПК» работают 18 сотрудников, получающих среднюю зарплату 141000 рублей в месяц. Владельцами фирмы являются Александр Живцов (доля 40%), Андрей Лунтовский (доля 40%) и Александр Панфилов (доля 20%). Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО «Техника АПК» по теме публикации. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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