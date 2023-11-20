В Перми полицейские скидываются деньгами на уборку кабинетов

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Лубянская площадь после проишествия со стрельбой у здания ФСБ России. Москва, место проишествия, полиция, лубянская площадь, полицейское оцепление
Полицейские вынуждены платить за уборку из своего кармана Фото:

Сотрудники полиции в районных отделах МВД Перми вынуждены самостоятельно делать уборку в кабинетах или скидываться, чтобы платить зарплату уборщице. Клининг не работает с весны. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«С апреля уборщиц в отделах полиции нет. В рабочих кабинетах полицейские делают уборку сами, а для общих помещений скидываются из личного кармана, чтобы оплатить работу уборщиц», — рассказал собеседник агентства.

Источник отметил, что раньше услуги клининга заказывали посредством госзакупок, но в этом году траты на все 12 месяцев по какой-то причине не были предусмотрены. В итоге клининговая компания производила уборку только в первом квартале. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.

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Сотрудники полиции в районных отделах МВД Перми вынуждены самостоятельно делать уборку в кабинетах или скидываться, чтобы платить зарплату уборщице. Клининг не работает с весны. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «С апреля уборщиц в отделах полиции нет. В рабочих кабинетах полицейские делают уборку сами, а для общих помещений скидываются из личного кармана, чтобы оплатить работу уборщиц», — рассказал собеседник агентства. Источник отметил, что раньше услуги клининга заказывали посредством госзакупок, но в этом году траты на все 12 месяцев по какой-то причине не были предусмотрены. В итоге клининговая компания производила уборку только в первом квартале. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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