В Перми полицейские скидываются деньгами на уборку кабинетов

Сотрудники полиции в районных отделах МВД Перми вынуждены самостоятельно делать уборку в кабинетах или скидываться, чтобы платить зарплату уборщице. Клининг не работает с весны. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.
«С апреля уборщиц в отделах полиции нет. В рабочих кабинетах полицейские делают уборку сами, а для общих помещений скидываются из личного кармана, чтобы оплатить работу уборщиц», — рассказал собеседник агентства.
Источник отметил, что раньше услуги клининга заказывали посредством госзакупок, но в этом году траты на все 12 месяцев по какой-то причине не были предусмотрены. В итоге клининговая компания производила уборку только в первом квартале. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.
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