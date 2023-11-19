19 ноября 2023
18 ноября 2023

В ХМАО обвалились цены на съемные квартиры

В ХМАО подешевела аренда квартир из-за низкого спроса
© Служба новостей «URA.RU»
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В Югре упала стоимость аренды жилья Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе упала стоимость аренды жилья. В октябре владельцы квартир скинули цены из-за снижение интереса югорчан к подобной недвижимости. Об этом сообщили аналитики Центробанка.

«Из-за снижения спроса на съемное жилье в автономном округе в октябре собственники вынуждены были скорректировать арендную плату после ее повышения в предыдущие месяцы. В результате аренда однокомнатных квартир стала даже дешевле, чем была годом ранее, а двухкомнатных — хотя и осталась дороже в годовом сопоставлении, но заметно в меньшей степени, чем в сентябре», — говорится на сайте ЦБ.

В прошлые месяцы спрос на съемное жилье в регионе оставался повышенным, что среди прочего связывают с притоком мигрантов и вахтовиков в регион. Это сказалось на стоимости аренды, как и общий рост цен на квартиры.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО нашли способ продавать квартиры дороже. Если жилье не удается быстро продать, его сдают в аренду. Так владельцам квартир не приходится сбрасывать цену ради срочной продажи, и заодно получается подзаработать.

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В Ханты-Мансийском автономном округе упала стоимость аренды жилья. В октябре владельцы квартир скинули цены из-за снижение интереса югорчан к подобной недвижимости. Об этом сообщили аналитики Центробанка. «Из-за снижения спроса на съемное жилье в автономном округе в октябре собственники вынуждены были скорректировать арендную плату после ее повышения в предыдущие месяцы. В результате аренда однокомнатных квартир стала даже дешевле, чем была годом ранее, а двухкомнатных — хотя и осталась дороже в годовом сопоставлении, но заметно в меньшей степени, чем в сентябре», — говорится на сайте ЦБ. В прошлые месяцы спрос на съемное жилье в регионе оставался повышенным, что среди прочего связывают с притоком мигрантов и вахтовиков в регион. Это сказалось на стоимости аренды, как и общий рост цен на квартиры. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО нашли способ продавать квартиры дороже. Если жилье не удается быстро продать, его сдают в аренду. Так владельцам квартир не приходится сбрасывать цену ради срочной продажи, и заодно получается подзаработать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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