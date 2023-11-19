В ХМАО обвалились цены на съемные квартиры

В ХМАО подешевела аренда квартир из-за низкого спроса

20 ноября 2023 в 16:23 Размер текста - 17 +

В Югре упала стоимость аренды жилья Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе упала стоимость аренды жилья. В октябре владельцы квартир скинули цены из-за снижение интереса югорчан к подобной недвижимости. Об этом сообщили аналитики Центробанка. «Из-за снижения спроса на съемное жилье в автономном округе в октябре собственники вынуждены были скорректировать арендную плату после ее повышения в предыдущие месяцы. В результате аренда однокомнатных квартир стала даже дешевле, чем была годом ранее, а двухкомнатных — хотя и осталась дороже в годовом сопоставлении, но заметно в меньшей степени, чем в сентябре», — говорится на сайте ЦБ. В прошлые месяцы спрос на съемное жилье в регионе оставался повышенным, что среди прочего связывают с притоком мигрантов и вахтовиков в регион. Это сказалось на стоимости аренды, как и общий рост цен на квартиры. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО нашли способ продавать квартиры дороже. Если жилье не удается быстро продать, его сдают в аренду. Так владельцам квартир не приходится сбрасывать цену ради срочной продажи, и заодно получается подзаработать.

В Ханты-Мансийском автономном округе упала стоимость аренды жилья. В октябре владельцы квартир скинули цены из-за снижение интереса югорчан к подобной недвижимости. Об этом сообщили аналитики Центробанка. «Из-за снижения спроса на съемное жилье в автономном округе в октябре собственники вынуждены были скорректировать арендную плату после ее повышения в предыдущие месяцы. В результате аренда однокомнатных квартир стала даже дешевле, чем была годом ранее, а двухкомнатных — хотя и осталась дороже в годовом сопоставлении, но заметно в меньшей степени, чем в сентябре», — говорится на сайте ЦБ. В прошлые месяцы спрос на съемное жилье в регионе оставался повышенным, что среди прочего связывают с притоком мигрантов и вахтовиков в регион. Это сказалось на стоимости аренды, как и общий рост цен на квартиры. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО нашли способ продавать квартиры дороже. Если жилье не удается быстро продать, его сдают в аренду. Так владельцам квартир не приходится сбрасывать цену ради срочной продажи, и заодно получается подзаработать.