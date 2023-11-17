Жители ХМАО нашли способ подороже продать квартиры

В ХМАО владельцы квартир во время продажи сдают жилье в аренду

18 ноября 2023 в 11:18 Размер текста - 17 +

Продавая квартиру, югорчане параллельно сдают ее в аренду Фото: Илья Московец © URA.RU Жители Ханты-Мансийского автономного округа, которым не удается долгое время продать жилье, начали сдавать его пока ищут подходящего покупателя. Так владельцам квартир не приходится сбрасывать цену ради срочной продажи и подзаработать на аренде. О ситуации на югорском рынке недвижимости URA.RU рассказали в компании «Этажи». «Сейчас собственники, которые долго продают жилье и понимают, что торг, который им предлагают, не подходит, сдают квартиры в аренду. На два-три месяца. Пока квартира продается, они на этом зарабатывают. Эта тенденция сейчас явно прослеживается», — рассказал журналисту агентства риелтор «Этажей» из Нижневартовска Василий Расстегаев. Подобным способом в первую очередь пользуются владельцы квартир, которые уже переехали на новое место. «[Арендаторам] сразу озвучивается, что квартира продается и сдается, например, максимум на месяц. Если она не продалась, то заселяются новые арендаторы», — добавляет Расстегаев. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО прогнозируют падение цен на квартиры. Риелторы ожидают, что это произойдет из-за снижения спроса на фоне увеличения ключевой ставки ЦБ и удорожания ипотеки.

Жители Ханты-Мансийского автономного округа, которым не удается долгое время продать жилье, начали сдавать его пока ищут подходящего покупателя. Так владельцам квартир не приходится сбрасывать цену ради срочной продажи и подзаработать на аренде. О ситуации на югорском рынке недвижимости URA.RU рассказали в компании «Этажи». «Сейчас собственники, которые долго продают жилье и понимают, что торг, который им предлагают, не подходит, сдают квартиры в аренду. На два-три месяца. Пока квартира продается, они на этом зарабатывают. Эта тенденция сейчас явно прослеживается», — рассказал журналисту агентства риелтор «Этажей» из Нижневартовска Василий Расстегаев. Подобным способом в первую очередь пользуются владельцы квартир, которые уже переехали на новое место. «[Арендаторам] сразу озвучивается, что квартира продается и сдается, например, максимум на месяц. Если она не продалась, то заселяются новые арендаторы», — добавляет Расстегаев. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО прогнозируют падение цен на квартиры. Риелторы ожидают, что это произойдет из-за снижения спроса на фоне увеличения ключевой ставки ЦБ и удорожания ипотеки.