На Украине сообщили о возвращении почти 100 тел бойцов ВСУ

Координационный штаб Украины сообщил о передаче ему 94 тел своих солдат

20 ноября 2023 в 16:34 Размер текста - 17 +

Киев сообщил, что ему передали 94 тела солдат ВСУ Фото: Министерство обороны Великобритании Киев заявил о возвращении 94 тел своих погибших солдат. Об этом сообщил Координационный штаб Украины по обращению с военнопленными. При этом Россия не заявляла о передаче тел. «Сегодня удалось вернуть на подконтрольную территорию Украины тела 94 солдат», — написали представители Координационного штаба Украины в своем telegram-канале. По их словам, в передаче были задействованы несколько украинских ведомств. В свою очередь, Россия не сообщала о передаче тел. URA.RU подало запрос в Минобороны РФ с целью подтверждения информации. Ответ ожидается. Россия и Украина периодически проводят обмен телами погибших в зоне спецоперации. Например, российские власти вернули 160 тел военнослужащих Украине 5 августа. До этого стороны передавали друг другу тела погибших в июле текущего года.

Киев заявил о возвращении 94 тел своих погибших солдат. Об этом сообщил Координационный штаб Украины по обращению с военнопленными. При этом Россия не заявляла о передаче тел. «Сегодня удалось вернуть на подконтрольную территорию Украины тела 94 солдат», — написали представители Координационного штаба Украины в своем telegram-канале. По их словам, в передаче были задействованы несколько украинских ведомств. В свою очередь, Россия не сообщала о передаче тел. URA.RU подало запрос в Минобороны РФ с целью подтверждения информации. Ответ ожидается. Россия и Украина периодически проводят обмен телами погибших в зоне спецоперации. Например, российские власти вернули 160 тел военнослужащих Украине 5 августа. До этого стороны передавали друг другу тела погибших в июле текущего года.