На Украине сообщили о возвращении почти 100 тел бойцов ВСУ

Координационный штаб Украины сообщил о передаче ему 94 тел своих солдат
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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, офицер, приветствие, честь, шеврон, всу
Киев сообщил, что ему передали 94 тела солдат ВСУ Фото:

Киев заявил о возвращении 94 тел своих погибших солдат. Об этом сообщил Координационный штаб Украины по обращению с военнопленными. При этом Россия не заявляла о передаче тел.

«Сегодня удалось вернуть на подконтрольную территорию Украины тела 94 солдат», — написали представители Координационного штаба Украины в своем telegram-канале. По их словам, в передаче были задействованы несколько украинских ведомств. В свою очередь, Россия не сообщала о передаче тел.

URA.RU подало запрос в Минобороны РФ с целью подтверждения информации. Ответ ожидается.

Россия и Украина периодически проводят обмен телами погибших в зоне спецоперации. Например, российские власти вернули 160 тел военнослужащих Украине 5 августа. До этого стороны передавали друг другу тела погибших в июле текущего года.

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Киев заявил о возвращении 94 тел своих погибших солдат. Об этом сообщил Координационный штаб Украины по обращению с военнопленными. При этом Россия не заявляла о передаче тел. «Сегодня удалось вернуть на подконтрольную территорию Украины тела 94 солдат», — написали представители Координационного штаба Украины в своем telegram-канале. По их словам, в передаче были задействованы несколько украинских ведомств. В свою очередь, Россия не сообщала о передаче тел. URA.RU подало запрос в Минобороны РФ с целью подтверждения информации. Ответ ожидается. Россия и Украина периодически проводят обмен телами погибших в зоне спецоперации. Например, российские власти вернули 160 тел военнослужащих Украине 5 августа. До этого стороны передавали друг другу тела погибших в июле текущего года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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