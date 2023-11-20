На Украине сообщили о возвращении почти 100 тел бойцов ВСУ

Киев заявил о возвращении 94 тел своих погибших солдат. Об этом сообщил Координационный штаб Украины по обращению с военнопленными. При этом Россия не заявляла о передаче тел.
«Сегодня удалось вернуть на подконтрольную территорию Украины тела 94 солдат», — написали представители Координационного штаба Украины в своем telegram-канале. По их словам, в передаче были задействованы несколько украинских ведомств. В свою очередь, Россия не сообщала о передаче тел.
URA.RU подало запрос в Минобороны РФ с целью подтверждения информации. Ответ ожидается.
Россия и Украина периодически проводят обмен телами погибших в зоне спецоперации. Например, российские власти вернули 160 тел военнослужащих Украине 5 августа. До этого стороны передавали друг другу тела погибших в июле текущего года.
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