04 августа 2023

Киев и Москва обменялись телами погибших в зоне СВО

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Церемония захоронения останков бойца. Екатеринбург, триколор, почетный караул, гроб с останками, кладбище, церемония прощания
Украинской стороне было передано 44 тела Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские власти вернули 160 тел военнослужащих, погибших в зоне спецоперации. Информацию об обмене с украинской стороной подтвердил депутат Госдумы и представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев.

«Да, действительно, передача тел сегодня была по линии Минобороны. 44 тела мы передали украинской стороне и 160 тел вернули», — сообщил депутат журналистам «РБК».

Ранее 14 июля из зоны проведения спецоперации были возвращены в Россию тела 160 бойцов, а Украине передали 62 тела. Обменом с украинской стороной занималось Министерство обороны.

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Российские власти вернули 160 тел военнослужащих, погибших в зоне спецоперации. Информацию об обмене с украинской стороной подтвердил депутат Госдумы и представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев. «Да, действительно, передача тел сегодня была по линии Минобороны. 44 тела мы передали украинской стороне и 160 тел вернули», — сообщил депутат журналистам «РБК». Ранее 14 июля из зоны проведения спецоперации были возвращены в Россию тела 160 бойцов, а Украине передали 62 тела. Обменом с украинской стороной занималось Министерство обороны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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