Киев и Москва обменялись телами погибших в зоне СВО

05 августа 2023 в 01:02 Размер текста - 17 +

Украинской стороне было передано 44 тела Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские власти вернули 160 тел военнослужащих, погибших в зоне спецоперации. Информацию об обмене с украинской стороной подтвердил депутат Госдумы и представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев. «Да, действительно, передача тел сегодня была по линии Минобороны. 44 тела мы передали украинской стороне и 160 тел вернули», — сообщил депутат журналистам «РБК». Ранее 14 июля из зоны проведения спецоперации были возвращены в Россию тела 160 бойцов, а Украине передали 62 тела. Обменом с украинской стороной занималось Министерство обороны.

Российские власти вернули 160 тел военнослужащих, погибших в зоне спецоперации. Информацию об обмене с украинской стороной подтвердил депутат Госдумы и представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев. «Да, действительно, передача тел сегодня была по линии Минобороны. 44 тела мы передали украинской стороне и 160 тел вернули», — сообщил депутат журналистам «РБК». Ранее 14 июля из зоны проведения спецоперации были возвращены в Россию тела 160 бойцов, а Украине передали 62 тела. Обменом с украинской стороной занималось Министерство обороны.