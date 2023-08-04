Киев и Москва обменялись телами погибших в зоне СВО

Украинской стороне было передано 44 тела
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские власти вернули 160 тел военнослужащих, погибших в зоне спецоперации. Информацию об обмене с украинской стороной подтвердил депутат Госдумы и представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев.
«Да, действительно, передача тел сегодня была по линии Минобороны. 44 тела мы передали украинской стороне и 160 тел вернули», — сообщил депутат журналистам «РБК».
Ранее 14 июля из зоны проведения спецоперации были возвращены в Россию тела 160 бойцов, а Украине передали 62 тела. Обменом с украинской стороной занималось Министерство обороны.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.