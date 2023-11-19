Курганские власти смягчили условия по выдаче субсидии на жилье

У жителей региона есть год, чтобы отчитаться за дом, построенный с помощью жилищного сертификата Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

Власти Курганской области разрешили жителям, пострадавшим в пожарах и других ЧС, отчитываться за получение жилищного сертификата не позднее чем через 12 месяцев, если он продлен. Данная информация размещена на сайте областного департамента экономического развития.

«Правительство Курганской области постановляет в абзаце втором пункта 130 раздела VII приложения к государственной программе Курганской области «Развитие ипотечного жилищного кредитования и индивидуального жилищного строительства в Курганской области» после слов «со дня получения сертификата» дополнить словами », а в случае продления срока действия сертификата не позднее чем через 12 месяцев со дня получения сертификата», — указано в документе.

До изменения жители региона должны были в течение полугода со дня получения сертификата предоставить в Курганскую ипотечно-жилищную корпорацию документы, подтверждающие собственность на новое жилье и его застрахованность. Позже пострадавшим разрешили один раз продлить срок действия сертификата на полгода, из-за чего появилась возможность сдать отчетные документы позже.

Выплату за утраченное жилье погорельцам выдают двумя частями. Вторую часть пострадавшие получают после того, как власти убедятся, что у заявителей есть документы, подтверждающие право собственности на дом, построенный с использованием первой части выплаты. Из-за масштабных весенних пожаров в регионе пострадали 5600 человек, умерли 20 жителей региона, и сгорели тысячи строений.