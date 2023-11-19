19 ноября 2023

Курганские власти смягчили условия по выдаче субсидии на жилье

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Приезд министра МЧС Куренкова Александра в село Юлдус. Курган , крыша, каркас, дом, стройка, строительные блоки, газобетон, стропилы
У жителей региона есть год, чтобы отчитаться за дом, построенный с помощью жилищного сертификата Фото:
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Весенние пожары в Курганской области 2023

Власти Курганской области разрешили жителям, пострадавшим в пожарах и других ЧС, отчитываться за получение жилищного сертификата не позднее чем через 12 месяцев, если он продлен. Данная информация размещена на сайте областного департамента экономического развития.

«Правительство Курганской области постановляет в абзаце втором пункта 130 раздела VII приложения к государственной программе Курганской области «Развитие ипотечного жилищного кредитования и индивидуального жилищного строительства в Курганской области» после слов «со дня получения сертификата» дополнить словами », а в случае продления срока действия сертификата не позднее чем через 12 месяцев со дня получения сертификата», — указано в документе.

До изменения жители региона должны были в течение полугода со дня получения сертификата предоставить в Курганскую ипотечно-жилищную корпорацию документы, подтверждающие собственность на новое жилье и его застрахованность. Позже пострадавшим разрешили один раз продлить срок действия сертификата на полгода, из-за чего появилась возможность сдать отчетные документы позже.

Выплату за утраченное жилье погорельцам выдают двумя частями. Вторую часть пострадавшие получают после того, как власти убедятся, что у заявителей есть документы, подтверждающие право собственности на дом, построенный с использованием первой части выплаты. Из-за масштабных весенних пожаров в регионе пострадали 5600 человек, умерли 20 жителей региона, и сгорели тысячи строений.

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Власти Курганской области разрешили жителям, пострадавшим в пожарах и других ЧС, отчитываться за получение жилищного сертификата не позднее чем через 12 месяцев, если он продлен. Данная информация размещена на сайте областного департамента экономического развития. «Правительство Курганской области постановляет в абзаце втором пункта 130 раздела VII приложения к государственной программе Курганской области «Развитие ипотечного жилищного кредитования и индивидуального жилищного строительства в Курганской области» после слов «со дня получения сертификата» дополнить словами », а в случае продления срока действия сертификата не позднее чем через 12 месяцев со дня получения сертификата», — указано в документе. До изменения жители региона должны были в течение полугода со дня получения сертификата предоставить в Курганскую ипотечно-жилищную корпорацию документы, подтверждающие собственность на новое жилье и его застрахованность. Позже пострадавшим разрешили один раз продлить срок действия сертификата на полгода, из-за чего появилась возможность сдать отчетные документы позже. Выплату за утраченное жилье погорельцам выдают двумя частями. Вторую часть пострадавшие получают после того, как власти убедятся, что у заявителей есть документы, подтверждающие право собственности на дом, построенный с использованием первой части выплаты. Из-за масштабных весенних пожаров в регионе пострадали 5600 человек, умерли 20 жителей региона, и сгорели тысячи строений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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