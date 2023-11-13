13 ноября 2023

Курганские власти изменили правила выдачи денег на жилье

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Изменения связаны с правилами выплаты второй части денег Фото:
новость из сюжета
Весенние пожары в Курганской области 2023

Власти Курганской области обновили условия, по которым погорельцы, пострадавшие в масштабных весенних пожарах, смогут получить вторую часть компенсации за утраченное жилье. Данная информация размещена на сайте правовой информации.

«Правительство Курганской области постановляет внести в приложение к постановлению „Об утверждении порядка предоставления единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилых помещений гражданам, утратившим жилые помещения в результате чрезвычайной ситуации“ изменение», — указано в документе, размещенном на портале. Также власти внесли изменения в документ с похожим названием, который был опубликован 11 мая, спустя девять дней после подписания первого.

В документах уточняется порядок предоставления второй части выплаты компенсации за утраченное жилье. Пострадавшие получают ее после того, как власти убедятся, что у заявителя есть документы, подтверждающие право собственности на дом, построенный с использованием первой части выплаты Эти изменения были внесены в оба документа.

В масштабных пожарах, которые прошли весной в Курганской области пострадало более 5000 человек, умерло более 20, а также сгорели тысячи строений. Ранее погорельцам в регионе дали возможность один раз на полгода продлить действие жилищного сертификата.

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Власти Курганской области обновили условия, по которым погорельцы, пострадавшие в масштабных весенних пожарах, смогут получить вторую часть компенсации за утраченное жилье. Данная информация размещена на сайте правовой информации. «Правительство Курганской области постановляет внести в приложение к постановлению „Об утверждении порядка предоставления единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилых помещений гражданам, утратившим жилые помещения в результате чрезвычайной ситуации“ изменение», — указано в документе, размещенном на портале. Также власти внесли изменения в документ с похожим названием, который был опубликован 11 мая, спустя девять дней после подписания первого. В документах уточняется порядок предоставления второй части выплаты компенсации за утраченное жилье. Пострадавшие получают ее после того, как власти убедятся, что у заявителя есть документы, подтверждающие право собственности на дом, построенный с использованием первой части выплаты Эти изменения были внесены в оба документа. В масштабных пожарах, которые прошли весной в Курганской области пострадало более 5000 человек, умерло более 20, а также сгорели тысячи строений. Ранее погорельцам в регионе дали возможность один раз на полгода продлить действие жилищного сертификата.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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