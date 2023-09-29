Курганские погорельцы могут продлить срок сертификата на жилье

В Курганской области погорельцы получили право на продление срока жилищного сертификата Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области погорельцы получили право продлить срок действия жилищного сертификата. Сделать это можно только один раз. Соответствующее постановление правительства региона опубликовано на портале правовой информации.

«Заявитель до истечения срока действия сертификата может обратиться с заявлением в Главное управление соцзащиты населения о продлении его срока. Продлить срок можно однократно, но не более чем на шесть месяцев», — указано в постановлении, которое подписал курганский губернатор Вадим Шумков.

В документе говорится о том, что продление срока сертификата на жилье возможно при условии, если погорелец подобрал жилое помещение или заключил договор на строительство дома. О принятом решении соцзащита информирует заявителя в срок, не превышающий пяти рабочих дней.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков докладывал президенту России Владимиру Путину о том, что погорельцам, потерявшим не единственное жилье будет предоставляться сертификат Минстроя на 500 тысяч рублей. За утрату зарегистрированных дачных домиков была предусмотрена единовременная выплата в 100 тысяч рублей. За дачи, которые были зарегистрированы в качестве жилых домов выплата составит 300 тысяч рублей.