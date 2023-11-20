Полиция схватила дебошира из Якутии в аэропорту Кольцово

20 ноября 2023 в 17:38 Размер текста - 17 +

Мужчина напился и вел себя буйно, ожидая рейс в Кольцово Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Силовики задержали 45-летнего жителя Республики Саха (Якутия), который устроил дебош в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по УрФО. Инцидент произошел вечером 19 ноября. Мужчина напился, пока ждал рейс. Однако на самолет его не пустили, тогда он устроил дебош. «Прибывший к терминалу „А“ наряд полиции застал мужчину, который выражался матом в отношении сотрудников авиакомпании», — отметили силовики. После этого мужчину доставили в дежурную часть. Там он отказался от прохождения медицинского освидетельствования, после этого его отправили в вытрезвитель. Против нарушителя составили протокол за мелкое хулиганство.

Силовики задержали 45-летнего жителя Республики Саха (Якутия), который устроил дебош в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по УрФО. Инцидент произошел вечером 19 ноября. Мужчина напился, пока ждал рейс. Однако на самолет его не пустили, тогда он устроил дебош. «Прибывший к терминалу „А“ наряд полиции застал мужчину, который выражался матом в отношении сотрудников авиакомпании», — отметили силовики. После этого мужчину доставили в дежурную часть. Там он отказался от прохождения медицинского освидетельствования, после этого его отправили в вытрезвитель. Против нарушителя составили протокол за мелкое хулиганство.