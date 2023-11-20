АвтоВАЗ раскрыл дату начала выпуска электрокара Lada Largus

АвтоВАЗ запустит производство электрической Lada Largus в начале 2024 года

20 ноября 2023 в 17:02 Размер текста - 17 +

Опытную партию электромобилей Lada e-Largus запустят в декабре 2023 года Фото: Антон Белицкий © URA.RU Начало серийного производства электрической Lada e-Largus запланировано на первую половину 2024 года. Об этом заявил резидент «АвтоВАЗа» Максим Соколов. «В первой половине следующего года на конвейере ижевского завода мы запустим производство e-Largus, перезапустим производство Largus с двигателем внутреннего сгорания», — приводит слова Соколова РИА Новости. При этом производство первой опытной партии электромобилей намечено на середину декабря 2023 года. Lada e-Largus — это электрическая версия уже известной модели Largus. Ранее сообщалось, что в России появятся также электрический Voyah Free и гибрид Voyah Dream.

Начало серийного производства электрической Lada e-Largus запланировано на первую половину 2024 года. Об этом заявил резидент «АвтоВАЗа» Максим Соколов. «В первой половине следующего года на конвейере ижевского завода мы запустим производство e-Largus, перезапустим производство Largus с двигателем внутреннего сгорания», — приводит слова Соколова РИА Новости. При этом производство первой опытной партии электромобилей намечено на середину декабря 2023 года. Lada e-Largus — это электрическая версия уже известной модели Largus. Ранее сообщалось, что в России появятся также электрический Voyah Free и гибрид Voyah Dream.