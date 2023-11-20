В Пермском крае сменился глава УФСБ. Инсайд URA.RU подтвердился

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Виды города. Пермь, виды перми, управление фсб
Пермское региональное УФСБ возглавил генерал-майор Андрей Ляпкин Фото:

Новым начальником УФСБ по Пермскому краю назначен генерал-майор Андрей Ляпкин. Ранее он занимал должность замруководителя УФСБ по Калининградской области и аналогичную должность в УФСБ в Крыму.

«Указ президента РФ о назначении нового начальника краевого УФСБ уже подписан, как и приказ директора ФСБ РФ. В ближайшее время Андрей Ляпкин будет представлен губернатору Пермского края Дмитрию Махонину и коллективу краевого УФСБ», — пишет «Коммерсант-Прикамье».

Прежним начальником регионального управления ФСБ по Пермскому краю являлся Геннадий Анацкий. Он возглавил ведомство в октябре 2021 года. URA.RU писало, что Анацкий готовится покинуть свою должность и перейти на работу в Дагестан.

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Новым начальником УФСБ по Пермскому краю назначен генерал-майор Андрей Ляпкин. Ранее он занимал должность замруководителя УФСБ по Калининградской области и аналогичную должность в УФСБ в Крыму. «Указ президента РФ о назначении нового начальника краевого УФСБ уже подписан, как и приказ директора ФСБ РФ. В ближайшее время Андрей Ляпкин будет представлен губернатору Пермского края Дмитрию Махонину и коллективу краевого УФСБ», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Прежним начальником регионального управления ФСБ по Пермскому краю являлся Геннадий Анацкий. Он возглавил ведомство в октябре 2021 года. URA.RU писало, что Анацкий готовится покинуть свою должность и перейти на работу в Дагестан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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