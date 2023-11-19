В Нижневартовске (ХМАО) презентовали новый дизайн международного аэропорта имени Муравленко. Среди прочего проект предполагает витражный фасад здания и новую входную группу. Концепцию представили на градостроительном совете, сообщили URA.RU в мэрии.
«Фасады из стекла позволяют наносить рисунок с помощью различных пленок, окрашивания стекла локально или изменения степени его прозрачности. В данном варианте на предложенный в концепции ранее фасад из стекла, как пример и предложение, нанесен условный рисунок, напоминающий как Самотлорское месторождение», — говорится в концепции.
Проект также предусматривает новый дизайн внутренней части терминалов. Он сочетает историю образования города как нефтяного края и элементы природы региона.
Ранее URA.RU рассказывало, что власти ХМАО объявили о реконструкции аэропорта в Нижневартовске. Тогда планировалось, что она продлится до 2026 года.
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