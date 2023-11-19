В Нижневартовске презентовали новый дизайн аэропорта. Фото

20 ноября 2023 в 17:27 Размер текста - 17 +

В Нижневартовске показали новый дизайн международного аэропорта Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) презентовали новый дизайн международного аэропорта имени Муравленко. Среди прочего проект предполагает витражный фасад здания и новую входную группу. Концепцию представили на градостроительном совете, сообщили URA.RU в мэрии. «Фасады из стекла позволяют наносить рисунок с помощью различных пленок, окрашивания стекла локально или изменения степени его прозрачности. В данном варианте на предложенный в концепции ранее фасад из стекла, как пример и предложение, нанесен условный рисунок, напоминающий как Самотлорское месторождение», — говорится в концепции. Проект также предусматривает новый дизайн внутренней части терминалов. Он сочетает историю образования города как нефтяного края и элементы природы региона. Ранее URA.RU рассказывало, что власти ХМАО объявили о реконструкции аэропорта в Нижневартовске. Тогда планировалось, что она продлится до 2026 года. Концепция нового фасада здания аэропорта Нижневартовск Фото с градостроительного совета администрации Нижневартовска

В Нижневартовске (ХМАО) презентовали новый дизайн международного аэропорта имени Муравленко. Среди прочего проект предполагает витражный фасад здания и новую входную группу. Концепцию представили на градостроительном совете, сообщили URA.RU в мэрии. «Фасады из стекла позволяют наносить рисунок с помощью различных пленок, окрашивания стекла локально или изменения степени его прозрачности. В данном варианте на предложенный в концепции ранее фасад из стекла, как пример и предложение, нанесен условный рисунок, напоминающий как Самотлорское месторождение», — говорится в концепции. Проект также предусматривает новый дизайн внутренней части терминалов. Он сочетает историю образования города как нефтяного края и элементы природы региона. Ранее URA.RU рассказывало, что власти ХМАО объявили о реконструкции аэропорта в Нижневартовске. Тогда планировалось, что она продлится до 2026 года.