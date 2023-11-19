19 ноября 2023

В Нижневартовске презентовали новый дизайн аэропорта. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Платная парковка в аэропорту. Нижневартовск, знак стоп, аэропорт, терминал
В Нижневартовске показали новый дизайн международного аэропорта Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) презентовали новый дизайн международного аэропорта имени Муравленко. Среди прочего проект предполагает витражный фасад здания и новую входную группу. Концепцию представили на градостроительном совете, сообщили URA.RU в мэрии.

«Фасады из стекла позволяют наносить рисунок с помощью различных пленок, окрашивания стекла локально или изменения степени его прозрачности. В данном варианте на предложенный в концепции ранее фасад из стекла, как пример и предложение, нанесен условный рисунок, напоминающий как Самотлорское месторождение», — говорится в концепции.

Проект также предусматривает новый дизайн внутренней части терминалов. Он сочетает историю образования города как нефтяного края и элементы природы региона.

Ранее URA.RU рассказывало, что власти ХМАО объявили о реконструкции аэропорта в Нижневартовске. Тогда планировалось, что она продлится до 2026 года.

Концепция нового фасада здания аэропорта Нижневартовск
Концепция нового фасада здания аэропорта Нижневартовск

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В Нижневартовске (ХМАО) презентовали новый дизайн международного аэропорта имени Муравленко. Среди прочего проект предполагает витражный фасад здания и новую входную группу. Концепцию представили на градостроительном совете, сообщили URA.RU в мэрии. «Фасады из стекла позволяют наносить рисунок с помощью различных пленок, окрашивания стекла локально или изменения степени его прозрачности. В данном варианте на предложенный в концепции ранее фасад из стекла, как пример и предложение, нанесен условный рисунок, напоминающий как Самотлорское месторождение», — говорится в концепции. Проект также предусматривает новый дизайн внутренней части терминалов. Он сочетает историю образования города как нефтяного края и элементы природы региона. Ранее URA.RU рассказывало, что власти ХМАО объявили о реконструкции аэропорта в Нижневартовске. Тогда планировалось, что она продлится до 2026 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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