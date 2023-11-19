Власти планируют запустить новый авиарейс из Кургана в Минводы

20 ноября 2023 в 18:40 Размер текста - 17 +

Новый авиарейс полетит из Кургана в Минеральные воды предположительно весной 2024 года Фото: Сергей Русанов © URA.RU Правительство Курганской области рассчитывает ввести новый рейс из Кургана в направлении Минеральных Вод весной 2024 года. Об этом написал губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале. «По просьбе граждан планируем добавить второй рейс на Сочи в „низкий сезон“, а также ввести рейс на Минводы с весны», — сообщил губернатор в telegram-канале «силаVправде». Кроме того, Шумков отметил, что в следующем году расчетная годовая сумма субсидий составит более 100 млн рублей. Отдельно губернатор рассказал о предложении по субсидированию рейсов на Махачкалу и на Ямал. По информации главы региона, обоснований для субсидирования пока недостаточно. Ранее URA.RU писало, что курганские власти рассматривают возможность запуска рейса до Сочи. Департамент экономразвития Курганской области Владимир Ковалев рассказал, что нагрузка на Сочи составляет 90%.

Правительство Курганской области рассчитывает ввести новый рейс из Кургана в направлении Минеральных Вод весной 2024 года. Об этом написал губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале. «По просьбе граждан планируем добавить второй рейс на Сочи в „низкий сезон“, а также ввести рейс на Минводы с весны», — сообщил губернатор в telegram-канале «силаVправде». Кроме того, Шумков отметил, что в следующем году расчетная годовая сумма субсидий составит более 100 млн рублей. Отдельно губернатор рассказал о предложении по субсидированию рейсов на Махачкалу и на Ямал. По информации главы региона, обоснований для субсидирования пока недостаточно. Ранее URA.RU писало, что курганские власти рассматривают возможность запуска рейса до Сочи. Департамент экономразвития Курганской области Владимир Ковалев рассказал, что нагрузка на Сочи составляет 90%.