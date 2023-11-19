19 ноября 2023

Власти планируют запустить новый авиарейс из Кургана в Минводы

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт "Большое Савино". Пермь., авиарейс, закат из самолета, авиаполет, небо над землей
Новый авиарейс полетит из Кургана в Минеральные воды предположительно весной 2024 года Фото:

Правительство Курганской области рассчитывает ввести новый рейс из Кургана в направлении Минеральных Вод весной 2024 года. Об этом написал губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале.

«По просьбе граждан планируем добавить второй рейс на Сочи в „низкий сезон“, а также ввести рейс на Минводы с весны», — сообщил губернатор в telegram-канале «силаVправде». Кроме того, Шумков отметил, что в следующем году расчетная годовая сумма субсидий составит более 100 млн рублей.

Отдельно губернатор рассказал о предложении по субсидированию рейсов на Махачкалу и на Ямал. По информации главы региона, обоснований для субсидирования пока недостаточно.

Ранее URA.RU писало, что курганские власти рассматривают возможность запуска рейса до Сочи. Департамент экономразвития Курганской области Владимир Ковалев рассказал, что нагрузка на Сочи составляет 90%.

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Правительство Курганской области рассчитывает ввести новый рейс из Кургана в направлении Минеральных Вод весной 2024 года. Об этом написал губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале. «По просьбе граждан планируем добавить второй рейс на Сочи в „низкий сезон“, а также ввести рейс на Минводы с весны», — сообщил губернатор в telegram-канале «силаVправде». Кроме того, Шумков отметил, что в следующем году расчетная годовая сумма субсидий составит более 100 млн рублей. Отдельно губернатор рассказал о предложении по субсидированию рейсов на Махачкалу и на Ямал. По информации главы региона, обоснований для субсидирования пока недостаточно. Ранее URA.RU писало, что курганские власти рассматривают возможность запуска рейса до Сочи. Департамент экономразвития Курганской области Владимир Ковалев рассказал, что нагрузка на Сочи составляет 90%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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