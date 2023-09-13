В Кургане планируют запустить новый рейс до Сочи

Власти Кургана хотят запустить новый рейс до города Сочи в 2024 году. Об этом сообщил директор департамента экономического развития Курганской области Владимир Ковалев на заседании комитета по экономической политике. Информацию с места событий URA.RU передал корреспондент.
«Сейчас мы рассматриваем следующие направления: это дополнительный рейс на Сочи, потому что нагрузка на Сочи идет свыше 90% и он очень востребованный», — рассказал Ковалев. Также рассказал, что авиакомпании получают субсидии из областного бюджета и бюджета Российской Федерации.
Директор депэкономразвития уточнил, что из бюджета региона на поддержку региональных авиаперевозок пассажиров выделено 86 300 000 рублей на 2023 год и на период с 2024 по 2025 годы. Комиссией Минтранса РФ рассматривается возможность субсидировать рейсы из Кургана в другие регионы. В случае, если из федерального бюджета субсидий не будет, то власти региона обсудят субсидирование из регионального бюджета.
Ранее URA.RU писало, что из Кургана планируется запуск рейсов до Махачкалы и Минеральных Вод. Также планировалось запускать новые рейсы, в период активного туризма курганцев.
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