13 сентября 2023

В Кургане планируют запустить новый рейс до Сочи

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Рейс из Кургана до города Сочи очень востребован (архивное фото) Фото:

Власти Кургана хотят запустить новый рейс до города Сочи в 2024 году. Об этом сообщил директор департамента экономического развития Курганской области Владимир Ковалев на заседании комитета по экономической политике. Информацию с места событий URA.RU передал корреспондент.

«Сейчас мы рассматриваем следующие направления: это дополнительный рейс на Сочи, потому что нагрузка на Сочи идет свыше 90% и он очень востребованный», — рассказал Ковалев. Также рассказал, что авиакомпании получают субсидии из областного бюджета и бюджета Российской Федерации.

Директор депэкономразвития уточнил, что из бюджета региона на поддержку региональных авиаперевозок пассажиров выделено 86 300 000 рублей на 2023 год и на период с 2024 по 2025 годы. Комиссией Минтранса РФ рассматривается возможность субсидировать рейсы из Кургана в другие регионы. В случае, если из федерального бюджета субсидий не будет, то власти региона обсудят субсидирование из регионального бюджета.

Ранее URA.RU писало, что из Кургана планируется запуск рейсов до Махачкалы и Минеральных Вод. Также планировалось запускать новые рейсы, в период активного туризма курганцев.

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Власти Кургана хотят запустить новый рейс до города Сочи в 2024 году. Об этом сообщил директор департамента экономического развития Курганской области Владимир Ковалев на заседании комитета по экономической политике. Информацию с места событий URA.RU передал корреспондент. «Сейчас мы рассматриваем следующие направления: это дополнительный рейс на Сочи, потому что нагрузка на Сочи идет свыше 90% и он очень востребованный», — рассказал Ковалев. Также рассказал, что авиакомпании получают субсидии из областного бюджета и бюджета Российской Федерации. Директор депэкономразвития уточнил, что из бюджета региона на поддержку региональных авиаперевозок пассажиров выделено 86 300 000 рублей на 2023 год и на период с 2024 по 2025 годы. Комиссией Минтранса РФ рассматривается возможность субсидировать рейсы из Кургана в другие регионы. В случае, если из федерального бюджета субсидий не будет, то власти региона обсудят субсидирование из регионального бюджета. Ранее URA.RU писало, что из Кургана планируется запуск рейсов до Махачкалы и Минеральных Вод. Также планировалось запускать новые рейсы, в период активного туризма курганцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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