В Кургане планируют запустить новый рейс до Сочи

14 сентября 2023 в 16:02 Размер текста - 17 +

Рейс из Кургана до города Сочи очень востребован (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти Кургана хотят запустить новый рейс до города Сочи в 2024 году. Об этом сообщил директор департамента экономического развития Курганской области Владимир Ковалев на заседании комитета по экономической политике. Информацию с места событий URA.RU передал корреспондент.



«Сейчас мы рассматриваем следующие направления: это дополнительный рейс на Сочи, потому что нагрузка на Сочи идет свыше 90% и он очень востребованный», — рассказал Ковалев. Также рассказал, что авиакомпании получают субсидии из областного бюджета и бюджета Российской Федерации. Директор депэкономразвития уточнил, что из бюджета региона на поддержку региональных авиаперевозок пассажиров выделено 86 300 000 рублей на 2023 год и на период с 2024 по 2025 годы. Комиссией Минтранса РФ рассматривается возможность субсидировать рейсы из Кургана в другие регионы. В случае, если из федерального бюджета субсидий не будет, то власти региона обсудят субсидирование из регионального бюджета.



Ранее URA.RU писало, что из Кургана планируется запуск рейсов до Махачкалы и Минеральных Вод. Также планировалось запускать новые рейсы, в период активного туризма курганцев.

Власти Кургана хотят запустить новый рейс до города Сочи в 2024 году. Об этом сообщил директор департамента экономического развития Курганской области Владимир Ковалев на заседании комитета по экономической политике. Информацию с места событий URA.RU передал корреспондент. «Сейчас мы рассматриваем следующие направления: это дополнительный рейс на Сочи, потому что нагрузка на Сочи идет свыше 90% и он очень востребованный», — рассказал Ковалев. Также рассказал, что авиакомпании получают субсидии из областного бюджета и бюджета Российской Федерации. Директор депэкономразвития уточнил, что из бюджета региона на поддержку региональных авиаперевозок пассажиров выделено 86 300 000 рублей на 2023 год и на период с 2024 по 2025 годы. Комиссией Минтранса РФ рассматривается возможность субсидировать рейсы из Кургана в другие регионы. В случае, если из федерального бюджета субсидий не будет, то власти региона обсудят субсидирование из регионального бюджета. Ранее URA.RU писало, что из Кургана планируется запуск рейсов до Махачкалы и Минеральных Вод. Также планировалось запускать новые рейсы, в период активного туризма курганцев.