Стало известно, кто будет капитаном сборной РФ в матче с Кубой

Сборная России сыграет на стадионе «Волгоград Арена»
Полузащитник Александр Головин будет капитаном сборной России по футболу на сегодняшнем товарищеском матче с Кубой. Об этом сообщили на сайте Российского футбольного союза (РФС).
«Основной состав: Сафонов, Волков, Осипенко, Солдатенков, Сильянов, Кузяев, Глебов, Ан. Миранчук, Обляков, Чалов, Головин. Александр Головин выйдет с капитанской повязкой», — говорится в сообщении РФС.
Матч со сборной Кубы пройдет на стадионе «Волгоград Арена». Он начнется в 19:30 по московскому времени.
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