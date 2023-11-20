Стало известно, кто будет капитаном сборной РФ в матче с Кубой

Александр Головин будет капитаном сборной России на матче с Кубой
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Сборная России сыграет на стадионе «Волгоград Арена» Фото:

Полузащитник Александр Головин будет капитаном сборной России по футболу на сегодняшнем товарищеском матче с Кубой. Об этом сообщили на сайте Российского футбольного союза (РФС).

«Основной состав: Сафонов, Волков, Осипенко, Солдатенков, Сильянов, Кузяев, Глебов, Ан. Миранчук, Обляков, Чалов, Головин. Александр Головин выйдет с капитанской повязкой», — говорится в сообщении РФС.

Матч со сборной Кубы пройдет на стадионе «Волгоград Арена». Он начнется в 19:30 по московскому времени.

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Полузащитник Александр Головин будет капитаном сборной России по футболу на сегодняшнем товарищеском матче с Кубой. Об этом сообщили на сайте Российского футбольного союза (РФС). «Основной состав: Сафонов, Волков, Осипенко, Солдатенков, Сильянов, Кузяев, Глебов, Ан. Миранчук, Обляков, Чалов, Головин. Александр Головин выйдет с капитанской повязкой», — говорится в сообщении РФС. Матч со сборной Кубы пройдет на стадионе «Волгоград Арена». Он начнется в 19:30 по московскому времени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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