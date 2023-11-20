20 ноября 2023

Владелец фудтрака из Прикамья развился до франшизы своей бургерной

Бизнесмен Владимир Елтышев создаст свою сеть бургерных в Пермском крае
© Служба новостей «URA.RU»
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Food truck Bad burger. Екатеринбург, фастфуд, бургер, bad burger
В меню заведения — бургеры, картофель фри, наггетсы, куриные крылышки и напитки Фото:

Основатель кафе быстрого питания «Добрый бургер» в Кунгуре (Пермский край) Владимир Елтышев ведет переговоры об открытии новой точки в Чусовом. Планируется, что заведение будут работать по франшизе. Об этом сообщили специалисты центра «Мой бизнес».

«Сейчас предприниматель [Владимир Елтышев] активно работает над созданием собственной сети. Ведутся переговоры об открытии кафе быстрого питания „Добрый бургер“ по франшизе в Чусовом», — указано в telegram-канале центра.

Первым проектом Елтышева был фудтрак (фургон, оборудованный для продажи еды — прим. URA.RU) World street food. В Кунгуре он появился в 2020 году. В марте текущего года в городе открыли кафе «Добрый бургер», после чего бизнесмен принял решение о расширении.

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Основатель кафе быстрого питания «Добрый бургер» в Кунгуре (Пермский край) Владимир Елтышев ведет переговоры об открытии новой точки в Чусовом. Планируется, что заведение будут работать по франшизе. Об этом сообщили специалисты центра «Мой бизнес». «Сейчас предприниматель [Владимир Елтышев] активно работает над созданием собственной сети. Ведутся переговоры об открытии кафе быстрого питания „Добрый бургер“ по франшизе в Чусовом», — указано в telegram-канале центра. Первым проектом Елтышева был фудтрак (фургон, оборудованный для продажи еды — прим. URA.RU) World street food. В Кунгуре он появился в 2020 году. В марте текущего года в городе открыли кафе «Добрый бургер», после чего бизнесмен принял решение о расширении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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