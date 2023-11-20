Владелец фудтрака из Прикамья развился до франшизы своей бургерной

Бизнесмен Владимир Елтышев создаст свою сеть бургерных в Пермском крае

21 ноября 2023 в 02:53 Размер текста - 17 +

В меню заведения — бургеры, картофель фри, наггетсы, куриные крылышки и напитки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Основатель кафе быстрого питания «Добрый бургер» в Кунгуре (Пермский край) Владимир Елтышев ведет переговоры об открытии новой точки в Чусовом. Планируется, что заведение будут работать по франшизе. Об этом сообщили специалисты центра «Мой бизнес». «Сейчас предприниматель [Владимир Елтышев] активно работает над созданием собственной сети. Ведутся переговоры об открытии кафе быстрого питания „Добрый бургер“ по франшизе в Чусовом», — указано в telegram-канале центра. Первым проектом Елтышева был фудтрак (фургон, оборудованный для продажи еды — прим. URA.RU) World street food. В Кунгуре он появился в 2020 году. В марте текущего года в городе открыли кафе «Добрый бургер», после чего бизнесмен принял решение о расширении.

Основатель кафе быстрого питания «Добрый бургер» в Кунгуре (Пермский край) Владимир Елтышев ведет переговоры об открытии новой точки в Чусовом. Планируется, что заведение будут работать по франшизе. Об этом сообщили специалисты центра «Мой бизнес». «Сейчас предприниматель [Владимир Елтышев] активно работает над созданием собственной сети. Ведутся переговоры об открытии кафе быстрого питания „Добрый бургер“ по франшизе в Чусовом», — указано в telegram-канале центра. Первым проектом Елтышева был фудтрак (фургон, оборудованный для продажи еды — прим. URA.RU) World street food. В Кунгуре он появился в 2020 году. В марте текущего года в городе открыли кафе «Добрый бургер», после чего бизнесмен принял решение о расширении.