Владелец фудтрака из Прикамья развился до франшизы своей бургерной

Основатель кафе быстрого питания «Добрый бургер» в Кунгуре (Пермский край) Владимир Елтышев ведет переговоры об открытии новой точки в Чусовом. Планируется, что заведение будут работать по франшизе. Об этом сообщили специалисты центра «Мой бизнес».
«Сейчас предприниматель [Владимир Елтышев] активно работает над созданием собственной сети. Ведутся переговоры об открытии кафе быстрого питания „Добрый бургер“ по франшизе в Чусовом», — указано в telegram-канале центра.
Первым проектом Елтышева был фудтрак (фургон, оборудованный для продажи еды — прим. URA.RU) World street food. В Кунгуре он появился в 2020 году. В марте текущего года в городе открыли кафе «Добрый бургер», после чего бизнесмен принял решение о расширении.
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