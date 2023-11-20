В ХМАО построят центр для использования беспилотников

В Нягани будут развивать инфраструктуру для использования БАС Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Нягани (ХМАО) на базе свободной экономической зоны построят центр обработки данных (ЦОД). На его основе будет развиваться инфраструктура для использования беспилотных авиационных систем (БАС) в регионе. Об этом сообщил директор департамента информационных технологий и цифрового развития Павел Ципорин.

«Мы определили технический контур проекта созданию инфраструктуры в регионе. Это мобильные дрон-порты, посадочные площадки, центр управления, ретрансляторы и так далее. Планируем завести в региональный Центр обработки данных [в Нягани] это все», — заявил Павел Ципорин. Его слова опубликованы на официальном сайте форума.

Директор департамента также дополнил, что в 2024 году эта инфраструктура на пилотной зоне появится для испытания проектов. Позднее проекты будут тиражироваться на весь регион, отметил Павел Ципорин.

В Ханты-Мансийске с 20 по 23 ноября проходит первый Югорский экономический форум. Его главной темой является «Экономика предложения: гибкость, клиентоцентричность, производительность». Участники форума обсуждают импортозамещение в нефтегазовой сфере, актуальные вопросы экономики развития региона, привлечения инвестиций, построение государственно-частного партнерства, а также меры поддержки малого и среднего бизнеса.