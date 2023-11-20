20 ноября 2023

Словакия готова продлить запрет на ввоз зерна с Украины

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Международная выставка «Агропром Урал». Екатеринбург, урожай, зерно, фураж
Словакия хочет продлить запрет на ввоз зерна из Украины, заявил Рихард Такач Фото:
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Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Власти Словакии заявили о готовности продлить запрет на ввоз в республику зерна из Украины. Это произойдет, если Еврокомиссия (ЕК) на найдет способ защитить рынки государств от дешевых поставок из Киева. Об этом заявил глава Минсельхоза Словакии Рихард Такач.

«Словакия готова продлить запрет на ввоз сельхозпродукции с Украины, если ЕК не изыщет иной способ решения проблемы избытка в Европе дешевого зерна с Украины», — сказал Рихард Такач. Его слова приводит издание Teraz.sk.

После выхода России из зерновой сделки Киев объявил о создании своего коридора для поставок зерна. Для его защиты Украина запросила у западных стран поставить ей системы ПВО для защиты от атак.

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Власти Словакии заявили о готовности продлить запрет на ввоз в республику зерна из Украины. Это произойдет, если Еврокомиссия (ЕК) на найдет способ защитить рынки государств от дешевых поставок из Киева. Об этом заявил глава Минсельхоза Словакии Рихард Такач. «Словакия готова продлить запрет на ввоз сельхозпродукции с Украины, если ЕК не изыщет иной способ решения проблемы избытка в Европе дешевого зерна с Украины», — сказал Рихард Такач. Его слова приводит издание Teraz.sk. После выхода России из зерновой сделки Киев объявил о создании своего коридора для поставок зерна. Для его защиты Украина запросила у западных стран поставить ей системы ПВО для защиты от атак.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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