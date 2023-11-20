Словакия готова продлить запрет на ввоз зерна с Украины

Власти Словакии заявили о готовности продлить запрет на ввоз в республику зерна из Украины. Это произойдет, если Еврокомиссия (ЕК) на найдет способ защитить рынки государств от дешевых поставок из Киева. Об этом заявил глава Минсельхоза Словакии Рихард Такач.
«Словакия готова продлить запрет на ввоз сельхозпродукции с Украины, если ЕК не изыщет иной способ решения проблемы избытка в Европе дешевого зерна с Украины», —
После выхода России из зерновой сделки Киев объявил о создании своего коридора для поставок зерна. Для его защиты Украина запросила у западных стран поставить ей системы ПВО для защиты от атак.
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