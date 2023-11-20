Госдеп ввел санкции против военных РФ за «нарушения прав человека» на Украине

21 ноября 2023 в 04:33 Размер текста - 17 +

Российские военнослужащие якобы связаны с трагедиями в Буче и Андреевке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Госдеп США внес в черный список российских военнослужащих полковника Азатбека Омурбекова и ефрейтора Даниила Фролкина. Против них введены визовые санкции из-за «грубых нарушений прав человека» в украинском селе Андреевка. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «В результате сегодняшних действий Омурбеков, Фролкин и их ближайшие родственники лишены права на въезд в США», — передает слова Энтони Блинкена CNN . Уточняется, что указанные граждане якобы причастны к внесудебным расправам. В Вашингтоне считают, что оба бойца причатсны к трагедии в Андреевке, а Омурбеков еще связан с событиями в Буче. Трагедия в Буче произошла в апреле 2022 года. Тогда западные СМИ опубликовали кадры с мертвыми мирными жителями. На Западе заявили, что к их гибели якобы причастны военные РФ. В Минобороны РФ назвали кадры постановочными и провокационными. Президент РФ Владимир Путин заявил о не причастности России к трагедии. Он также отметил, что знает, кто стоял за провокацией.

Госдеп США внес в черный список российских военнослужащих полковника Азатбека Омурбекова и ефрейтора Даниила Фролкина. Против них введены визовые санкции из-за «грубых нарушений прав человека» в украинском селе Андреевка. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «В результате сегодняшних действий Омурбеков, Фролкин и их ближайшие родственники лишены права на въезд в США», — передает слова Энтони Блинкена CNN. Уточняется, что указанные граждане якобы причастны к внесудебным расправам. В Вашингтоне считают, что оба бойца причатсны к трагедии в Андреевке, а Омурбеков еще связан с событиями в Буче. Трагедия в Буче произошла в апреле 2022 года. Тогда западные СМИ опубликовали кадры с мертвыми мирными жителями. На Западе заявили, что к их гибели якобы причастны военные РФ. В Минобороны РФ назвали кадры постановочными и провокационными. Президент РФ Владимир Путин заявил о не причастности России к трагедии. Он также отметил, что знает, кто стоял за провокацией.