Экс-премьер Украины назвал организаторов и цель Евромайдана

Экс-премьер Украины Азаров: США устроили Евромайдан для ослабления России
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8 съезд СР. Москва, азаров николай, съезд
Цель Евромайдана заключалась в ослабление России, заявил Николай Азаров Фото:

США устроили массовые акции протеста в центре Киева в 2013 году для ослабления России. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«И вот десять лет, прошедшие после государственного переворота, говорят о том, что они [США] последовательно эту задачу (ослабления России — прим. URA.RU) реализовывали», — передает слова Николая Азарова «Лента.ру». Он подчеркнул, что Соединенные Штаты совершили переворот для ослабления РФ. По его мнению, Вашингтон абсолютно не интересовался Киевом.

В Министерстве иностранных дел России заявляли, что Украина из-за Евромайдана превратилась «в нищую, вымирающую территорию». В МИД дополнили, что страна утратила самостоятельность и теперь находится на содержании западных стран, передает RT. Запад теперь и определяет внутреннюю и внешнюю политику Украины, добавляли в российском ведомстве.

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США устроили массовые акции протеста в центре Киева в 2013 году для ослабления России. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. «И вот десять лет, прошедшие после государственного переворота, говорят о том, что они [США] последовательно эту задачу (ослабления России — прим. URA.RU) реализовывали», — передает слова Николая Азарова «Лента.ру». Он подчеркнул, что Соединенные Штаты совершили переворот для ослабления РФ. По его мнению, Вашингтон абсолютно не интересовался Киевом. В Министерстве иностранных дел России заявляли, что Украина из-за Евромайдана превратилась «в нищую, вымирающую территорию». В МИД дополнили, что страна утратила самостоятельность и теперь находится на содержании западных стран, передает RT. Запад теперь и определяет внутреннюю и внешнюю политику Украины, добавляли в российском ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
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