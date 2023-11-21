Экс-премьер Украины назвал организаторов и цель Евромайдана

Экс-премьер Украины Азаров: США устроили Евромайдан для ослабления России

21 ноября 2023 в 06:16 Размер текста - 17 +

Цель Евромайдана заключалась в ослабление России, заявил Николай Азаров Фото: Владимир Андреев США устроили массовые акции протеста в центре Киева в 2013 году для ослабления России. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. «И вот десять лет, прошедшие после государственного переворота, говорят о том, что они [США] последовательно эту задачу (ослабления России — прим. URA.RU) реализовывали», — передает слова Николая Азарова «Лента.ру». Он подчеркнул, что Соединенные Штаты совершили переворот для ослабления РФ. По его мнению, Вашингтон абсолютно не интересовался Киевом. В Министерстве иностранных дел России заявляли, что Украина из-за Евромайдана превратилась «в нищую, вымирающую территорию». В МИД дополнили, что страна утратила самостоятельность и теперь находится на содержании западных стран, передает RT. Запад теперь и определяет внутреннюю и внешнюю политику Украины, добавляли в российском ведомстве.

США устроили массовые акции протеста в центре Киева в 2013 году для ослабления России. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. «И вот десять лет, прошедшие после государственного переворота, говорят о том, что они [США] последовательно эту задачу (ослабления России — прим. URA.RU) реализовывали», — передает слова Николая Азарова «Лента.ру». Он подчеркнул, что Соединенные Штаты совершили переворот для ослабления РФ. По его мнению, Вашингтон абсолютно не интересовался Киевом. В Министерстве иностранных дел России заявляли, что Украина из-за Евромайдана превратилась «в нищую, вымирающую территорию». В МИД дополнили, что страна утратила самостоятельность и теперь находится на содержании западных стран, передает RT. Запад теперь и определяет внутреннюю и внешнюю политику Украины, добавляли в российском ведомстве.