Ямальцы поймали крупных щук Фото: Илья Московец © URA.RU

Жители Ноябрьска (ЯНАО) наловили большое количество крупной щуки. Об этом сообщил один из рыбаков в соцсетях.

«В первый день отлично отловились! Однако во второй день все стихло. Это рулетка, сложно предугадать, когда повезет», — написал рыбак в соцсети «ВКонтакте» в группе «Рыбалка Ноябрьск». Он также уточнил, что ловили они щуку на Суторме.

Ранее рыбаки из Ноябрьска поймали восьмикилограммовую щуку, мелкую сорогу и мохтика. Однако они три часа не могли вытащить застрявшую машину по дороге к месту рыбалки.