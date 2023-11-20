20 ноября 2023
19 ноября 2023
18 ноября 2023

Жители ЯНАО похвастались большим количеством пойманной щуки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, улов, щука, рыба, рыбалка, рука
Ямальцы поймали крупных щук Фото:

Жители Ноябрьска (ЯНАО) наловили большое количество крупной щуки. Об этом сообщил один из рыбаков в соцсетях.

«В первый день отлично отловились! Однако во второй день все стихло. Это рулетка, сложно предугадать, когда повезет», — написал рыбак в соцсети «ВКонтакте» в группе «Рыбалка Ноябрьск». Он также уточнил, что ловили они щуку на Суторме.

Ранее рыбаки из Ноябрьска поймали восьмикилограммовую щуку, мелкую сорогу и мохтика. Однако они три часа не могли вытащить застрявшую машину по дороге к месту рыбалки.

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Жители Ноябрьска (ЯНАО) наловили большое количество крупной щуки. Об этом сообщил один из рыбаков в соцсетях. «В первый день отлично отловились! Однако во второй день все стихло. Это рулетка, сложно предугадать, когда повезет», — написал рыбак в соцсети «ВКонтакте» в группе «Рыбалка Ноябрьск». Он также уточнил, что ловили они щуку на Суторме. Ранее рыбаки из Ноябрьска поймали восьмикилограммовую щуку, мелкую сорогу и мохтика. Однако они три часа не могли вытащить застрявшую машину по дороге к месту рыбалки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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