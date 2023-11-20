Ямальцы поймали крупных щук
Жители Ноябрьска (ЯНАО) наловили большое количество крупной щуки. Об этом сообщил один из рыбаков в соцсетях.
«В первый день отлично отловились! Однако во второй день все стихло. Это рулетка, сложно предугадать, когда повезет», — написал рыбак в соцсети «ВКонтакте» в группе «Рыбалка Ноябрьск». Он также уточнил, что ловили они щуку на Суторме.
Ранее рыбаки из Ноябрьска поймали восьмикилограммовую щуку, мелкую сорогу и мохтика. Однако они три часа не могли вытащить застрявшую машину по дороге к месту рыбалки.
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