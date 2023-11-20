В Челябинской области подешевели билеты на поезд

Больше всего в регионе подешевел проезд в купе нефирменного поезда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области за октябрь стоимость поездки на поезде в купе и плацкарте в среднем снизилась на 5%. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона (КСП).

«Из услуг больше всего проявил дефляцию проезд в купейном и плацкартном вагонах поезда дальнего следования. Цена в расчете на 100 километров пути снизилась на 4,1-5,9%», — сообщили URA.RU в КСП.

Наибольшее снижение стоимости показал проезд в купе нефирменного скорого поезда: 286,6 рубля за 100 километров пути (-5,9%), фирменного — 429 рублей (-4,1%). Поездка в плацкартном вагоне фирменного поезда на 100 км пути теперь стоит 265,8 рубля (-5,4%), а нефирменного поезда — 157,9 рубля (-5,2%). В КСП отметили, что такая тенденция связана с сезонными коэффициентами. При этом поездки на нефирменных поездах и проживание в гостиницах в области дешевле, чем в других регионах УрФО.

Среди продовольственных товаров за октябрь в регионе цена упала на 42 позиции. Больше всего дефляция коснулась сезонных овощей: картофеля (-21,3%), моркови (-18,5%), белокочанной капусты (-16,1%), свеклы (-13,1%) и репчатого лука (-11,3%). В КСП уточнили, что их стоимость в Челябинской области ниже, чем в соседних регионах округа.

В непродовольственных товарах снижение цен коснулось 100 позиций. Лидерами стали фотоаппараты (-5,9%) и лекарства. Большее удешевление показали препараты Ксилометазолин (-9,6%), Реналгин (-6%), Цефриаксон (-5,4%) и Канефрон (-5,1%).