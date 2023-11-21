Глава ФНС объяснил претензии к блогерам

Глава ФНС Егоров: проблемы блогеров с налогами появляются из-за быстрого роста

21 ноября 2023 в 10:50 Размер текста - 17 +

Политических причин для налоговых проверок блогеров не было, заявил Даниил Егоров Фото: Владимир Андреев © URA.RU Основной проблемой с неуплатой налогов блогерами является их быстрый рост и неиспользование классических моделей развития бизнеса. Об этом заявил руководитель ФНС Даниил Егоров. «Существенная проблема — это проблема быстрого роста. [Блогеры] быстро выросли и росли без необходимости использования понятных для нас классических моделей создания бизнеса с отделом кадров, юристами и бухгалтерией», — сказал Егоров в интервью РБК. Он отметил, что политических причин для налоговых проверок блогеров не было. По словам Егорова, пренебрежительно относиться к блогерам не стоит, поскольку они создают продукты, которые формируют экономику страны. Многим крупным российским блогерам с начала 2023 года предъявили обвинения по подозрению в уклонении от уплаты налогов. Так, с апреля текущего года блогер и основатель проекта «Марафон желаний» Елена Блиновская находится под следствием. Как пишет издание « Дни.ру », она использовала схему «дробления» бизнеса для сокращения суммы полученных доходов, чтобы не платить налоги. В отношении супругов-бизнесменов Чекалиных, зарабатывавших на проведении фитнес-марафонов, было возбуждено уголовное дело по факту легализации денежных средств в особо крупном размере. В результате ФНС обязала блогера Валерию Чекалину выплатить 124 млн рублей штрафа за неуплату налогов в размере 311 млн рублей, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Основной проблемой с неуплатой налогов блогерами является их быстрый рост и неиспользование классических моделей развития бизнеса. Об этом заявил руководитель ФНС Даниил Егоров. «Существенная проблема — это проблема быстрого роста. [Блогеры] быстро выросли и росли без необходимости использования понятных для нас классических моделей создания бизнеса с отделом кадров, юристами и бухгалтерией», — сказал Егоров в интервью РБК. Он отметил, что политических причин для налоговых проверок блогеров не было. По словам Егорова, пренебрежительно относиться к блогерам не стоит, поскольку они создают продукты, которые формируют экономику страны. Многим крупным российским блогерам с начала 2023 года предъявили обвинения по подозрению в уклонении от уплаты налогов. Так, с апреля текущего года блогер и основатель проекта «Марафон желаний» Елена Блиновская находится под следствием. Как пишет издание «Дни.ру», она использовала схему «дробления» бизнеса для сокращения суммы полученных доходов, чтобы не платить налоги. В отношении супругов-бизнесменов Чекалиных, зарабатывавших на проведении фитнес-марафонов, было возбуждено уголовное дело по факту легализации денежных средств в особо крупном размере. В результате ФНС обязала блогера Валерию Чекалину выплатить 124 млн рублей штрафа за неуплату налогов в размере 311 млн рублей, передает RT.