20 ноября 2023

В свердловской «столице зон» закрывают две колонии

В Свердловской области закрыли исправительную колонию №62
© Служба новостей «URA.RU»
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Футбольный матч между командами Курганской областной Думы и заключенными исправительной трудовой колонии №6. Иковка. Курганская обл, часы, зона, уголовник, колония, наколки, татуировки, зэк, итк, исправительно-трудовая колония, тату, рука в наколках, руки
В Ивделе, где когда-то было больше всего исправительных учреждений, остается только ИК-63 Фото:

В Ивделе (Свердловская область) закрыли исправительную колонию №62, всех сотрудников трудоустроили на новых местах. Также в городе запустили процесс ликвидации ИК-55, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

«Сейчас проходят бюрократические процедуры, списывается имущество [ИК-62]. Все сотрудники, которые хотели продолжить проходить службу, трудоустроены на новых местах», — рассказал пресс-секретарь ведомства Александр Левченко. Причиной закрытия стала убыточность колонии.

Также проходит процесс ликвидации ИК-55. Все колонии в Ивделе старые, сделаны из дерева, износ составляет почти 100%. Всего за последние годы в городе закрыли КП-57, ИК-56, ЛИУ-58. В городе остается только ИК-63.

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В Ивделе (Свердловская область) закрыли исправительную колонию №62, всех сотрудников трудоустроили на новых местах. Также в городе запустили процесс ликвидации ИК-55, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. «Сейчас проходят бюрократические процедуры, списывается имущество [ИК-62]. Все сотрудники, которые хотели продолжить проходить службу, трудоустроены на новых местах», — рассказал пресс-секретарь ведомства Александр Левченко. Причиной закрытия стала убыточность колонии. Также проходит процесс ликвидации ИК-55. Все колонии в Ивделе старые, сделаны из дерева, износ составляет почти 100%. Всего за последние годы в городе закрыли КП-57, ИК-56, ЛИУ-58. В городе остается только ИК-63.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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