В свердловской «столице зон» закрывают две колонии

В Ивделе (Свердловская область) закрыли исправительную колонию №62, всех сотрудников трудоустроили на новых местах. Также в городе запустили процесс ликвидации ИК-55, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.
«Сейчас проходят бюрократические процедуры, списывается имущество [ИК-62]. Все сотрудники, которые хотели продолжить проходить службу, трудоустроены на новых местах», — рассказал пресс-секретарь ведомства Александр Левченко. Причиной закрытия стала убыточность колонии.
Также проходит процесс ликвидации ИК-55. Все колонии в Ивделе старые, сделаны из дерева, износ составляет почти 100%. Всего за последние годы в городе закрыли КП-57, ИК-56, ЛИУ-58. В городе остается только ИК-63.
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