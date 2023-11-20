20 ноября 2023

В Копейске задержали пожилого инвалида, надругавшегося над женщиной

© Служба новостей «URA.RU»
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В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело Фото:

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, задержали 70-летнего пациента одного из учреждений социального обслуживания, который надругался над женщиной. Как рассказал URA.RU 21 ноября источник в силовых структурах, имеющаяся категория по инвалидности не спасла мужчину от водворения в изолятор.

«Мужчина надругался над женщиной в одной из палат учреждения ночью. После произошедшего она написала заявление в полицию. Проверка подтвердила факты, изложенные копейчанкой», — рассказал источник.

Мужчину задержали и отправили в изолятор. В его отношении было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 132 («Насильственные действия сексуального характера»). Он ожидает избрания меры пресечения.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались.

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В Копейске, городе-спутнике Челябинска, задержали 70-летнего пациента одного из учреждений социального обслуживания, который надругался над женщиной. Как рассказал URA.RU 21 ноября источник в силовых структурах, имеющаяся категория по инвалидности не спасла мужчину от водворения в изолятор. «Мужчина надругался над женщиной в одной из палат учреждения ночью. После произошедшего она написала заявление в полицию. Проверка подтвердила факты, изложенные копейчанкой», — рассказал источник. Мужчину задержали и отправили в изолятор. В его отношении было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 132 («Насильственные действия сексуального характера»). Он ожидает избрания меры пресечения. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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