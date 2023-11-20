В Копейске задержали пожилого инвалида, надругавшегося над женщиной

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, задержали 70-летнего пациента одного из учреждений социального обслуживания, который надругался над женщиной. Как рассказал URA.RU 21 ноября источник в силовых структурах, имеющаяся категория по инвалидности не спасла мужчину от водворения в изолятор.
«Мужчина надругался над женщиной в одной из палат учреждения ночью. После произошедшего она написала заявление в полицию. Проверка подтвердила факты, изложенные копейчанкой», — рассказал источник.
Мужчину задержали и отправили в изолятор. В его отношении было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 132 («Насильственные действия сексуального характера»). Он ожидает избрания меры пресечения.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались.
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