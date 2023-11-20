Кинематографисты со всей России попросят деньги у тюменского бизнеса

В Тюмени впервые пройдет инвест-питчинг идей для съемок кино

21 ноября 2023 в 11:39 Размер текста - 17 +

Инвест-питчинг пройдет в Тюмени в одном из кинотеатров города Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Тюмени впервые состоится инвест-питчинг, где специалисты кино встретятся с представителями бизнеса. Как сообщила URA.RU менеджер проекта Яна Колесник, главная цель — представление идей фильмов и сериалов инвесторам для получения поддержки. «Инвест-питчинг мы проводим в первый раз, он состоится в декабре. Участники коротко расскажут о своих идеях, а представители бизнеса уже примут решение о поддержке. Подано более 10 заявок — это сериалы, художественные фильмы и даже телеигра», — сообщила URA.RU менеджер проекта Яна Колесник. Кроме тюменских режиссеров и сценаристов заявки могут подать все желающие из других регионов, но главное условие — в съемках их проектов должны участвовать жители Тюменской области. Сейчас уже есть одна заявка из Санкт-Петербурга. Заявить свои идеи можно до 1 декабря, результаты станут известны 4 декабря.

В Тюмени впервые состоится инвест-питчинг, где специалисты кино встретятся с представителями бизнеса. Как сообщила URA.RU менеджер проекта Яна Колесник, главная цель — представление идей фильмов и сериалов инвесторам для получения поддержки. «Инвест-питчинг мы проводим в первый раз, он состоится в декабре. Участники коротко расскажут о своих идеях, а представители бизнеса уже примут решение о поддержке. Подано более 10 заявок — это сериалы, художественные фильмы и даже телеигра», — сообщила URA.RU менеджер проекта Яна Колесник. Кроме тюменских режиссеров и сценаристов заявки могут подать все желающие из других регионов, но главное условие — в съемках их проектов должны участвовать жители Тюменской области. Сейчас уже есть одна заявка из Санкт-Петербурга. Заявить свои идеи можно до 1 декабря, результаты станут известны 4 декабря.