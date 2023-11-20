20 ноября 2023

Кинематографисты со всей России попросят деньги у тюменского бизнеса

В Тюмени впервые пройдет инвест-питчинг идей для съемок кино
© Служба новостей «URA.RU»
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Акция #ямыхотимвкино около ТЦ "Гранат". Екатеринбург, кинотеатр, кино
Инвест-питчинг пройдет в Тюмени в одном из кинотеатров города Фото:

В Тюмени впервые состоится инвест-питчинг, где специалисты кино встретятся с представителями бизнеса. Как сообщила URA.RU менеджер проекта Яна Колесник, главная цель — представление идей фильмов и сериалов инвесторам для получения поддержки.

«Инвест-питчинг мы проводим в первый раз, он состоится в декабре. Участники коротко расскажут о своих идеях, а представители бизнеса уже примут решение о поддержке. Подано более 10 заявок — это сериалы, художественные фильмы и даже телеигра», — сообщила URA.RU менеджер проекта Яна Колесник.

Кроме тюменских режиссеров и сценаристов заявки могут подать все желающие из других регионов, но главное условие — в съемках их проектов должны участвовать жители Тюменской области. Сейчас уже есть одна заявка из Санкт-Петербурга. Заявить свои идеи можно до 1 декабря, результаты станут известны 4 декабря.

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В Тюмени впервые состоится инвест-питчинг, где специалисты кино встретятся с представителями бизнеса. Как сообщила URA.RU менеджер проекта Яна Колесник, главная цель — представление идей фильмов и сериалов инвесторам для получения поддержки. «Инвест-питчинг мы проводим в первый раз, он состоится в декабре. Участники коротко расскажут о своих идеях, а представители бизнеса уже примут решение о поддержке. Подано более 10 заявок — это сериалы, художественные фильмы и даже телеигра», — сообщила URA.RU менеджер проекта Яна Колесник. Кроме тюменских режиссеров и сценаристов заявки могут подать все желающие из других регионов, но главное условие — в съемках их проектов должны участвовать жители Тюменской области. Сейчас уже есть одна заявка из Санкт-Петербурга. Заявить свои идеи можно до 1 декабря, результаты станут известны 4 декабря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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