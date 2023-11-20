Пермяк судился с УК из-за угрозы здоровью его ребенку

21 ноября 2023 в 12:29 Размер текста - 17 +

Суд постановил выплатить истцу 48 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Перми подал в суд на управляющую компанию из-за дефектов в заделке межпанельного пространство в доме. Недостатки стали причиной появления сырости и плесени в доме истца, что было угрозой здоровья его маленькому ребенку, сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда. «Истец заявление мотивировал тем, что на стене спальной комнаты и шкафа образовалась плесень, вызванная грибковыми образованиями. В связи с этим, малолетний ребенок заявителя не мог находиться в указанной комнате из-за угрозы возникновения ряда заболеваний», — говорится в решении. Согласно заключению экспертов, появлению плесени способствовало отсутствие вентиляции в доме и ухудшение гидроизоляции и теплотихнических характеристик в межпанельном пространстве дома. Пермяк направился в УК с требованием, чтобы все дефекты были устранены, однако его просьбу проигнорировали. Тогда пермяк пошел в суд, где постановили выплатить мужчине 48 тысяч рублей в качестве компенсации за поврежденное плесенью имущество.

Житель Перми подал в суд на управляющую компанию из-за дефектов в заделке межпанельного пространство в доме. Недостатки стали причиной появления сырости и плесени в доме истца, что было угрозой здоровья его маленькому ребенку, сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда. «Истец заявление мотивировал тем, что на стене спальной комнаты и шкафа образовалась плесень, вызванная грибковыми образованиями. В связи с этим, малолетний ребенок заявителя не мог находиться в указанной комнате из-за угрозы возникновения ряда заболеваний», — говорится в решении. Согласно заключению экспертов, появлению плесени способствовало отсутствие вентиляции в доме и ухудшение гидроизоляции и теплотихнических характеристик в межпанельном пространстве дома. Пермяк направился в УК с требованием, чтобы все дефекты были устранены, однако его просьбу проигнорировали. Тогда пермяк пошел в суд, где постановили выплатить мужчине 48 тысяч рублей в качестве компенсации за поврежденное плесенью имущество.