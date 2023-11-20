Экс-проректор челябинского медуниверситета назначен министром в Омской области

21 ноября 2023 в 12:33 Размер текста - 17 +

Бывший проректор челябинского вуза займет кресло министра в правительстве Омской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший проректор Южно-Уральского государственного медуниверситета (Челябинск) Артем Наркевич назначен министром здравоохранения Омской области. Об этом сообщил, а своем telegram-канале глава региона Виталий Хоценко. «На оперативном совещании объявил состав нового Правительства Омской области… Наркевич Артем Николаевич — министр здравоохранения Омской области», — сообщил Хоценко. Наркевичу 35 лет. Он окончил Красноярский медуниверситет имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого. В этом же учреждении дослужился до должности декана медико-психолого-фармацевтического факультета. В последнее время работал проректором Южно-Уральского государственного медицинского университета в Челябинске, а 30 октября 2023 года стал советником губернатора Омской области по вопросам здравоохранения. Наркевич является финалистом конкурса управленцев «Лидеры России 2020».

Бывший проректор Южно-Уральского государственного медуниверситета (Челябинск) Артем Наркевич назначен министром здравоохранения Омской области. Об этом сообщил, а своем telegram-канале глава региона Виталий Хоценко. «На оперативном совещании объявил состав нового Правительства Омской области… Наркевич Артем Николаевич — министр здравоохранения Омской области», — сообщил Хоценко. Наркевичу 35 лет. Он окончил Красноярский медуниверситет имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого. В этом же учреждении дослужился до должности декана медико-психолого-фармацевтического факультета. В последнее время работал проректором Южно-Уральского государственного медицинского университета в Челябинске, а 30 октября 2023 года стал советником губернатора Омской области по вопросам здравоохранения. Наркевич является финалистом конкурса управленцев «Лидеры России 2020».