20 ноября 2023

Экс-проректор челябинского медуниверситета назначен министром в Омской области

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Внеочередное заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, должность, кресло, назначение
Бывший проректор челябинского вуза займет кресло министра в правительстве Омской области Фото:

Бывший проректор Южно-Уральского государственного медуниверситета (Челябинск) Артем Наркевич назначен министром здравоохранения Омской области. Об этом сообщил, а своем telegram-канале глава региона Виталий Хоценко.

«На оперативном совещании объявил состав нового Правительства Омской области… Наркевич Артем Николаевич — министр здравоохранения Омской области», — сообщил Хоценко.

Наркевичу 35 лет. Он окончил Красноярский медуниверситет имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого. В этом же учреждении дослужился до должности декана медико-психолого-фармацевтического факультета. В последнее время работал проректором Южно-Уральского государственного медицинского университета в Челябинске, а 30 октября 2023 года стал советником губернатора Омской области по вопросам здравоохранения. Наркевич является финалистом конкурса управленцев «Лидеры России 2020».

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Бывший проректор Южно-Уральского государственного медуниверситета (Челябинск) Артем Наркевич назначен министром здравоохранения Омской области. Об этом сообщил, а своем telegram-канале глава региона Виталий Хоценко. «На оперативном совещании объявил состав нового Правительства Омской области… Наркевич Артем Николаевич — министр здравоохранения Омской области», — сообщил Хоценко. Наркевичу 35 лет. Он окончил Красноярский медуниверситет имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого. В этом же учреждении дослужился до должности декана медико-психолого-фармацевтического факультета. В последнее время работал проректором Южно-Уральского государственного медицинского университета в Челябинске, а 30 октября 2023 года стал советником губернатора Омской области по вопросам здравоохранения. Наркевич является финалистом конкурса управленцев «Лидеры России 2020».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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