Тюмень вошла в пятерку городов с самым высоким качеством жизни

Тюмень заняла четвертое место в первой пятерке российских городов с самым высоким качеством жизни по предварительным итогам 2023 года. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Финансового университета при правительстве РФ.
«Города с высоким качеством жизни по предварительным итогам 2023 года. Четвертое место — Тюмень», — говорится в результатах мониторинга, проведенного университетом.
В рамках исследования специалисты изучили открытую статистику состояния дел в российских городах. Они также провели социологические исследования, изучили жалобы жителей.
Тюмень оказалась в списке городов, в которых жители выше всего оценили доступность жилья, заняв в нем первую позицию. Также в областной столице оказался один из самых низких уровней жалоб на образовательные учреждения.
В общем рейтинге Тюмень заняла четвертую строчку из 25. Она опередила Екатеринбург (восьмое место), Сургут (девятое место), Нижневартовск (19 место) и Курган (24 место).
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