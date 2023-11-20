Тюмень вошла в пятерку городов с самым высоким качеством жизни

Показатель качества жизни в Тюмени оказался одним из лучших в стране Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюмень заняла четвертое место в первой пятерке российских городов с самым высоким качеством жизни по предварительным итогам 2023 года. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Финансового университета при правительстве РФ.

«Города с высоким качеством жизни по предварительным итогам 2023 года. Четвертое место — Тюмень», — говорится в результатах мониторинга, проведенного университетом.

В рамках исследования специалисты изучили открытую статистику состояния дел в российских городах. Они также провели социологические исследования, изучили жалобы жителей.

Тюмень оказалась в списке городов, в которых жители выше всего оценили доступность жилья, заняв в нем первую позицию. Также в областной столице оказался один из самых низких уровней жалоб на образовательные учреждения.

В общем рейтинге Тюмень заняла четвертую строчку из 25. Она опередила Екатеринбург (восьмое место), Сургут (девятое место), Нижневартовск (19 место) и Курган (24 место).