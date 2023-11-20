20 ноября 2023

Тюмень вошла в пятерку городов с самым высоким качеством жизни

© Служба новостей «URA.RU»
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Показатель качества жизни в Тюмени оказался одним из лучших в стране Фото:

Тюмень заняла четвертое место в первой пятерке российских городов с самым высоким качеством жизни по предварительным итогам 2023 года. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Финансового университета при правительстве РФ.

«Города с высоким качеством жизни по предварительным итогам 2023 года. Четвертое место — Тюмень», — говорится в результатах мониторинга, проведенного университетом.

В рамках исследования специалисты изучили открытую статистику состояния дел в российских городах. Они также провели социологические исследования, изучили жалобы жителей.

Тюмень оказалась в списке городов, в которых жители выше всего оценили доступность жилья, заняв в нем первую позицию. Также в областной столице оказался один из самых низких уровней жалоб на образовательные учреждения.

В общем рейтинге Тюмень заняла четвертую строчку из 25. Она опередила Екатеринбург (восьмое место), Сургут (девятое место), Нижневартовск (19 место) и Курган (24 место).

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Тюмень заняла четвертое место в первой пятерке российских городов с самым высоким качеством жизни по предварительным итогам 2023 года. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Финансового университета при правительстве РФ. «Города с высоким качеством жизни по предварительным итогам 2023 года. Четвертое место — Тюмень», — говорится в результатах мониторинга, проведенного университетом. В рамках исследования специалисты изучили открытую статистику состояния дел в российских городах. Они также провели социологические исследования, изучили жалобы жителей. Тюмень оказалась в списке городов, в которых жители выше всего оценили доступность жилья, заняв в нем первую позицию. Также в областной столице оказался один из самых низких уровней жалоб на образовательные учреждения. В общем рейтинге Тюмень заняла четвертую строчку из 25. Она опередила Екатеринбург (восьмое место), Сургут (девятое место), Нижневартовск (19 место) и Курган (24 место).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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