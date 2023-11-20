В Тюмени объявлено штормовое предупреждение

В Тюменской области с 22:00 21 ноября и до 20:00 22 ноября объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду, а дороги покроет гололед. Об этом сообщает тюменский филиал Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии.
«Предупреждение о потенциально опасной погоде. Период: с 22:00 21 ноября и до 20:00 22 ноября. Тюменская область: ветер с порывами до 15-18 метров в секунду», — сообщают метеорологи.
Также синоптики предупреждают, что днем 22 ноября на юге области дороги покроет гололед, а на деревьях и проводах будут наблюдаться отложения мокрого снега. Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными.
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