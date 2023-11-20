20 ноября 2023

В Тюмени объявлено штормовое предупреждение

В Тюменской области 22 ноября ожидается шторм и гололед
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюмень накроет штормовой ветер Фото:

В Тюменской области с 22:00 21 ноября и до 20:00 22 ноября объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду, а дороги покроет гололед. Об этом сообщает тюменский филиал Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии.

«Предупреждение о потенциально опасной погоде. Период: с 22:00 21 ноября и до 20:00 22 ноября. Тюменская область: ветер с порывами до 15-18 метров в секунду», — сообщают метеорологи.

Также синоптики предупреждают, что днем 22 ноября на юге области дороги покроет гололед, а на деревьях и проводах будут наблюдаться отложения мокрого снега. Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными.

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В Тюменской области с 22:00 21 ноября и до 20:00 22 ноября объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду, а дороги покроет гололед. Об этом сообщает тюменский филиал Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии. «Предупреждение о потенциально опасной погоде. Период: с 22:00 21 ноября и до 20:00 22 ноября. Тюменская область: ветер с порывами до 15-18 метров в секунду», — сообщают метеорологи. Также синоптики предупреждают, что днем 22 ноября на юге области дороги покроет гололед, а на деревьях и проводах будут наблюдаться отложения мокрого снега. Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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