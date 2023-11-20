В ЯНАО резко подешевел бензин

В Салехарде 95 бензин подешевел сразу на 11 рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Салехарде резко подешевел бензин. На заправках сети «Роснефть» зафиксировано падение цены на АИ-95 более чем на десять рублей. Информацией об этом с URA.RU поделился очевидец.

«На „Роснефти“ цена на АИ-95 рухнула на 11 рублей и стала около 52 рублей, в сравнении с прошлой неделей. АИ-92 подешевел на четыре рубля. Дизель — остался без изменений», — рассказал читатель URA.RU.

Аналитики «Агентства нефтегазовой информации» подтвердили снижение цен в Салехарде и Надыме (ЯНАО). «В Надыме оператор „Роснефть“ снизил цену на АИ-95 на пять рублей 25 копеек — до 51,75 рубля за литр. В Салехарде, у того же оператора, АИ-95 отпускается на 11 рублей пять копеек дешевле по сравнению с прошлой неделей (с 13 по 19 ноября — примечание URA.RU) — по 51,75 рубля за литр. Стоимость АИ-92 на данной заправке составляет 44,80 рубля за литр (удешевление на пять рублей восемь копеек)», — сообщили на странице агентства.

Корреспондент URA.RU направил запрос в представительство компании «Роснефть» для получения информации по снижению цен на топливо. На момент публикации ответ получен не был.