Еще один киллер Ореховской ОПГ вышел на свободу после 24 лет заключения

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Тюрьма, УФСИН. Тюмень, колючая проволока, колония, тюрьма
Олег Пронин вышел на свободу в конце сентября, заявил источник Фото:

После 24 лет заключения еще один участник Ореховской ОПГ, известный под прозвищем «Аль Капоне» Олег Пронин был освобожден из мордовской колонии. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Пронин по прозвищу „Аль Капоне“ освободился из мордовской колонии после 24 лет заключения», — передает слова источника РЕН ТВ. Там добавили, что киллер вышел на свободу в конце сентября. Пронин выполнял задания по ликвидации по указанию одного из лидеров группировки Ореховской ОПГ Дмитрия Белкина, известного как Белок, который был осужден на пожизненное заключение.

Про существование группы из трех человек, которая занималась специальными поручениями, другие члены ОПГ не были осведомлены. Ранее на свободу вышел другой участник Ореховской ОПГ Александр Пустовалов, известный как Саша Солдат.

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После 24 лет заключения еще один участник Ореховской ОПГ, известный под прозвищем «Аль Капоне» Олег Пронин был освобожден из мордовской колонии. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Пронин по прозвищу „Аль Капоне“ освободился из мордовской колонии после 24 лет заключения», — передает слова источника РЕН ТВ. Там добавили, что киллер вышел на свободу в конце сентября. Пронин выполнял задания по ликвидации по указанию одного из лидеров группировки Ореховской ОПГ Дмитрия Белкина, известного как Белок, который был осужден на пожизненное заключение. Про существование группы из трех человек, которая занималась специальными поручениями, другие члены ОПГ не были осведомлены. Ранее на свободу вышел другой участник Ореховской ОПГ Александр Пустовалов, известный как Саша Солдат.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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