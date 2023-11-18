Стало известно, почему убийца Солоника Саша Солдат тайно покинул колонию

Экс-сотрудник МВД Игнатов: Саша Солдат хотел выйти из колонии без шумихи

18 ноября 2023 в 15:17 Размер текста - 17 +

Саша Солдат хотел избежать внимания со стороны СМИ, заявил Михаил Игнатов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Александр Пустовалов, известный как Саша Солдат, киллер из Ореховской группировки, мог тайно покинуть колонию из-за своей скрытности и желания избежать внимания со стороны СМИ. Об этом рассказал криминалист, бывший оперативный сотрудник МВД Михаил Игнатов. Новость по теме Чем известен в криминальных кругах убийца Солоника Саша Солдат «Пустовалов мог выйти из колонии тайно, поскольку никогда не хотел никакой шумихи вокруг себя», — передает слова Игнатова телеканал «Звезда». Он добавил, что Саша Солдат всегда предпочитал оставаться непубличным человеком и не хотел вступать в контакт с прессой. Он отказывался от предложений давать интервью и был осведомлен о том, что его появление в СМИ вызовет ажиотаж и наводнение вопросами. Серийный убийца 90-х годов Александр Пустовалов освобожден из колонии строгого режима в Монино. Киллер будет находиться под контролем правоохранительных органов в течение трех лет. Ежемесячно он должен являться в полицию дважды, а также ему запрещено покидать город проживания и находиться на улице в ночное время. Александр Пустовалов был приговорен к 22 годам лишения свободы в 2004 году за свою причастность к более чем 30 убийствам. В 2016 году была доказана его причастность к еще четырем убийствам, и срок заключения был увеличен до 24 лет. В Греции он вместе с другими бандитами задушил члена курганской ОПГ Александра Солоника, известного как Саша Македонский, который был в розыске. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Александр Пустовалов, известный как Саша Солдат, киллер из Ореховской группировки, мог тайно покинуть колонию из-за своей скрытности и желания избежать внимания со стороны СМИ. Об этом рассказал криминалист, бывший оперативный сотрудник МВД Михаил Игнатов. «Пустовалов мог выйти из колонии тайно, поскольку никогда не хотел никакой шумихи вокруг себя», — передает слова Игнатова телеканал «Звезда». Он добавил, что Саша Солдат всегда предпочитал оставаться непубличным человеком и не хотел вступать в контакт с прессой. Он отказывался от предложений давать интервью и был осведомлен о том, что его появление в СМИ вызовет ажиотаж и наводнение вопросами. Серийный убийца 90-х годов Александр Пустовалов освобожден из колонии строгого режима в Монино. Киллер будет находиться под контролем правоохранительных органов в течение трех лет. Ежемесячно он должен являться в полицию дважды, а также ему запрещено покидать город проживания и находиться на улице в ночное время. Александр Пустовалов был приговорен к 22 годам лишения свободы в 2004 году за свою причастность к более чем 30 убийствам. В 2016 году была доказана его причастность к еще четырем убийствам, и срок заключения был увеличен до 24 лет. В Греции он вместе с другими бандитами задушил члена курганской ОПГ Александра Солоника, известного как Саша Македонский, который был в розыске.