В Тюменской области резко выросло число заболевших COVID

Коронавирус находят все у большего числа тюменцев (архивное фото)
За неделю с 13 по 19 ноября заболеваемость коронавирусом в Тюменской области выросла в полтора раза: с 942 до 1 467 человек. Такие данные приводит федеральный портал «Стопкоронавирус».
«Ситуация по коронавирусу за 46 неделю 2023 года, с 13 по 19 ноября. Тюменская область: 1 467 выявленных случаев», — говорится в статистике.
За неделю с 6 по 12 ноября в регионе было выявлено 942 заболевших. Таким образом, статистически их число выросло в полтора раза. Тенденция на активный рост заболеваемости наблюдается вторую неделю подряд: с 30 октября по 5 ноября в Тюменской области было зафиксировано 394 заболевших.
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