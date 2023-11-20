В Тюменской области резко выросло число заболевших COVID

В Тюменской области заболеваемость коронавирусом за неделю выросла в 1,5 раза

21 ноября 2023 в 13:28 Размер текста - 17 +

Коронавирус находят все у большего числа тюменцев (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU За неделю с 13 по 19 ноября заболеваемость коронавирусом в Тюменской области выросла в полтора раза: с 942 до 1 467 человек. Такие данные приводит федеральный портал «Стопкоронавирус». «Ситуация по коронавирусу за 46 неделю 2023 года, с 13 по 19 ноября. Тюменская область: 1 467 выявленных случаев», — говорится в статистике. За неделю с 6 по 12 ноября в регионе было выявлено 942 заболевших. Таким образом, статистически их число выросло в полтора раза. Тенденция на активный рост заболеваемости наблюдается вторую неделю подряд: с 30 октября по 5 ноября в Тюменской области было зафиксировано 394 заболевших.

За неделю с 13 по 19 ноября заболеваемость коронавирусом в Тюменской области выросла в полтора раза: с 942 до 1 467 человек. Такие данные приводит федеральный портал «Стопкоронавирус». «Ситуация по коронавирусу за 46 неделю 2023 года, с 13 по 19 ноября. Тюменская область: 1 467 выявленных случаев», — говорится в статистике. За неделю с 6 по 12 ноября в регионе было выявлено 942 заболевших. Таким образом, статистически их число выросло в полтора раза. Тенденция на активный рост заболеваемости наблюдается вторую неделю подряд: с 30 октября по 5 ноября в Тюменской области было зафиксировано 394 заболевших.