20 ноября 2023

В Тюменской области резко выросло число заболевших COVID

В Тюменской области заболеваемость коронавирусом за неделю выросла в 1,5 раза
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мобильный пункт тестирования на коронавирус, ПЦР-тест. Челябинск, мобильный пункт, коронавирус, covid, ковид, пцр, локдаун, скорая помошь
Коронавирус находят все у большего числа тюменцев (архивное фото) Фото:

За неделю с 13 по 19 ноября заболеваемость коронавирусом в Тюменской области выросла в полтора раза: с 942 до 1 467 человек. Такие данные приводит федеральный портал «Стопкоронавирус».

«Ситуация по коронавирусу за 46 неделю 2023 года, с 13 по 19 ноября. Тюменская область: 1 467 выявленных случаев», — говорится в статистике.

За неделю с 6 по 12 ноября в регионе было выявлено 942 заболевших. Таким образом, статистически их число выросло в полтора раза. Тенденция на активный рост заболеваемости наблюдается вторую неделю подряд: с 30 октября по 5 ноября в Тюменской области было зафиксировано 394 заболевших.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
За неделю с 13 по 19 ноября заболеваемость коронавирусом в Тюменской области выросла в полтора раза: с 942 до 1 467 человек. Такие данные приводит федеральный портал «Стопкоронавирус». «Ситуация по коронавирусу за 46 неделю 2023 года, с 13 по 19 ноября. Тюменская область: 1 467 выявленных случаев», — говорится в статистике. За неделю с 6 по 12 ноября в регионе было выявлено 942 заболевших. Таким образом, статистически их число выросло в полтора раза. Тенденция на активный рост заболеваемости наблюдается вторую неделю подряд: с 30 октября по 5 ноября в Тюменской области было зафиксировано 394 заболевших.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...