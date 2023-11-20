Теодор Курентзис в Перми на «Дягилев+» представит свой спектакль-концерт YOUKALI

В Перми на фестивале «Дягилев+» его художественный руководитель Теодор Курентзис презентует танцевальный спектакль-концерт YOUKALI. Об этом сообщили организаторы.
«Специальный проект Дягилевского фестиваля — „Дягилев+“ представит танцевальный спектакль-концерт YOUKALI впервые под управлением Теодора Курентзиса», — сообщается в telegram-канале фестиваля. Также в эти дни пермяки смогут увидеть танцевальный спектакль «Дуо» с участием прима-балерин Дианы Вишневой и Дарьи Павленко.
YOUKALI — это экспериментальный проект Теодора Курентзиса и его барата Вангелино Курентзиса, а также Андреаса Мустукиса, Алексея Ретинского, Алексея Сюмака и FM Einheit. Они создали свои версии песен Курта Вайля на слова Бертольда Брехта и других авторов. Это собрание легло в основу танцевального перформанса с участием musicAeterna Dance. Режиссер Анна Гусева и хореограф Анастасия Пешкова создали масштабную постановку с участием около 50 артистов в жанре сюрреалистического кабаре. Впервые постановкой продирижирует Теодор Курентзис.
Как ранее рассказывало URA.RU, фестиваль «Дягилев+» пройдет в Перми 24—27 декабря. Основные события состоятся в Доме Музыки (Литера А завода Шпагина), частной филармонии «Триумф», и баре «Совесть».
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