Зарубежные поставщики отказываются работать с АвтоВАЗом

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АвтоВАЗ испытывает проблемы в работе с поставщиками Фото:
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Иностранные поставщики отказываются сотрудничать с АвтоВАЗом из-за санкций, наложенных США. Ограничения привели к блокировке платежей компании.

«Зарубежные поставщики отказываются сотрудничать с АвтоВАЗом», — сообщает «Коммерсант». Там добавили, что из-за западных санкций банки как из дружественных, так и из недружественных стран отказываются выполнять платежи компании. В результате этого, множество зарубежных поставщиков и финансовых институтов отказываются сотрудничать с АвтоВАЗом, что создает серьезную угрозу для автопрома и его иностранных партнеров.

Евросоюз и США начали предупреждать зарубежных поставщиков российских компаний о возможных вторичных санкциях еще в прошлом году. Некоторые предприятия даже скрывают имена своих партнеров, чтобы избежать потерь. Однако, многие поставщики не стали серьезно воспринимать эту угрозу. Несмотря на это, АвтоВАЗ и другие заводы имеют некоторые запасы деталей, что позволяет им продолжать производство, заключили в «Коммерсанте».

США ввели санкции против ряда российских компаний, включая «АвтоВАЗ», «Москвич», Трансмашхолдинг, «Автодор» и НПО «Сатурн». Это было сделано в рамках расширения антироссийских санкций, касающихся более 20 человек и нескольких десятков компаний. Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что санкции Минфина США в отношении АвтоВАЗа будут способствовать ускорению программы импортозамещения, передает RT.

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Иностранные поставщики отказываются сотрудничать с АвтоВАЗом из-за санкций, наложенных США. Ограничения привели к блокировке платежей компании. «Зарубежные поставщики отказываются сотрудничать с АвтоВАЗом», — сообщает «Коммерсант». Там добавили, что из-за западных санкций банки как из дружественных, так и из недружественных стран отказываются выполнять платежи компании. В результате этого, множество зарубежных поставщиков и финансовых институтов отказываются сотрудничать с АвтоВАЗом, что создает серьезную угрозу для автопрома и его иностранных партнеров. Евросоюз и США начали предупреждать зарубежных поставщиков российских компаний о возможных вторичных санкциях еще в прошлом году. Некоторые предприятия даже скрывают имена своих партнеров, чтобы избежать потерь. Однако, многие поставщики не стали серьезно воспринимать эту угрозу. Несмотря на это, АвтоВАЗ и другие заводы имеют некоторые запасы деталей, что позволяет им продолжать производство, заключили в «Коммерсанте». США ввели санкции против ряда российских компаний, включая «АвтоВАЗ», «Москвич», Трансмашхолдинг, «Автодор» и НПО «Сатурн». Это было сделано в рамках расширения антироссийских санкций, касающихся более 20 человек и нескольких десятков компаний. Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что санкции Минфина США в отношении АвтоВАЗа будут способствовать ускорению программы импортозамещения, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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