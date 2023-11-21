Зарубежные поставщики отказываются работать с АвтоВАЗом

21 ноября 2023 в 13:48 Размер текста - 17 +

АвтоВАЗ испытывает проблемы в работе с поставщиками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Иностранные поставщики отказываются сотрудничать с АвтоВАЗом из-за санкций, наложенных США. Ограничения привели к блокировке платежей компании. «Зарубежные поставщики отказываются сотрудничать с АвтоВАЗом», — сообщает «Коммерсант». Там добавили, что из-за западных санкций банки как из дружественных, так и из недружественных стран отказываются выполнять платежи компании. В результате этого, множество зарубежных поставщиков и финансовых институтов отказываются сотрудничать с АвтоВАЗом, что создает серьезную угрозу для автопрома и его иностранных партнеров. Евросоюз и США начали предупреждать зарубежных поставщиков российских компаний о возможных вторичных санкциях еще в прошлом году. Некоторые предприятия даже скрывают имена своих партнеров, чтобы избежать потерь. Однако, многие поставщики не стали серьезно воспринимать эту угрозу. Несмотря на это, АвтоВАЗ и другие заводы имеют некоторые запасы деталей, что позволяет им продолжать производство, заключили в «Коммерсанте». США ввели санкции против ряда российских компаний, включая «АвтоВАЗ», «Москвич», Трансмашхолдинг, «Автодор» и НПО «Сатурн». Это было сделано в рамках расширения антироссийских санкций, касающихся более 20 человек и нескольких десятков компаний. Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что санкции Минфина США в отношении АвтоВАЗа будут способствовать ускорению программы импортозамещения, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Иностранные поставщики отказываются сотрудничать с АвтоВАЗом из-за санкций, наложенных США. Ограничения привели к блокировке платежей компании. «Зарубежные поставщики отказываются сотрудничать с АвтоВАЗом», — сообщает «Коммерсант». Там добавили, что из-за западных санкций банки как из дружественных, так и из недружественных стран отказываются выполнять платежи компании. В результате этого, множество зарубежных поставщиков и финансовых институтов отказываются сотрудничать с АвтоВАЗом, что создает серьезную угрозу для автопрома и его иностранных партнеров. Евросоюз и США начали предупреждать зарубежных поставщиков российских компаний о возможных вторичных санкциях еще в прошлом году. Некоторые предприятия даже скрывают имена своих партнеров, чтобы избежать потерь. Однако, многие поставщики не стали серьезно воспринимать эту угрозу. Несмотря на это, АвтоВАЗ и другие заводы имеют некоторые запасы деталей, что позволяет им продолжать производство, заключили в «Коммерсанте». США ввели санкции против ряда российских компаний, включая «АвтоВАЗ», «Москвич», Трансмашхолдинг, «Автодор» и НПО «Сатурн». Это было сделано в рамках расширения антироссийских санкций, касающихся более 20 человек и нескольких десятков компаний. Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что санкции Минфина США в отношении АвтоВАЗа будут способствовать ускорению программы импортозамещения, передает RT.