Школьник в ХМАО инсценировал собственное избиение

21 ноября 2023 в 14:13 Размер текста - 17 +

История с ограблением оказалась выдумкой Фото: Денис Моргунов © URA.RU Подросток в Пыть-Яхе, которого якобы ограбили на улице незнакомец, на самом деле выдумал историю и инсценировал собственное избиение. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «[Родители] его отправили в магазин, а деньги он потратил вместе с друзьями. Еще и покурил. И чтобы у матери не было вопросов, он [выдумал ограбление] шел по дороге и наносил себе удары. Это снято на уличные камеры видеонаблюдения», — сообщил журналисту URA.RU источник. Он также уточнил, что школьник соврал про амнезию для того, чтобы избежать описания несуществующего грабителя. «При этом изначально история получила широкую огласку. Глава СКР Александр Бастрыкин даже поручил подчиненным завести уголовное дело по факту вымогательства с применением насилия», — уточнил собеседник агентства. В пресс-службе следственного комитета ХМАО рассказали, что уголовное дело находится в производстве. Следователи выясняют обстоятельства инцидента. Ранее URA.RU сообщало, что сам инцидент с избиением подростка был взят на контроль еще и окружной прокуратурой. Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин дал поручение подчиненным провести собственную проверку.

Подросток в Пыть-Яхе, которого якобы ограбили на улице незнакомец, на самом деле выдумал историю и инсценировал собственное избиение. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «[Родители] его отправили в магазин, а деньги он потратил вместе с друзьями. Еще и покурил. И чтобы у матери не было вопросов, он [выдумал ограбление] шел по дороге и наносил себе удары. Это снято на уличные камеры видеонаблюдения», — сообщил журналисту URA.RU источник. Он также уточнил, что школьник соврал про амнезию для того, чтобы избежать описания несуществующего грабителя. «При этом изначально история получила широкую огласку. Глава СКР Александр Бастрыкин даже поручил подчиненным завести уголовное дело по факту вымогательства с применением насилия», — уточнил собеседник агентства. В пресс-службе следственного комитета ХМАО рассказали, что уголовное дело находится в производстве. Следователи выясняют обстоятельства инцидента. Ранее URA.RU сообщало, что сам инцидент с избиением подростка был взят на контроль еще и окружной прокуратурой. Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин дал поручение подчиненным провести собственную проверку.