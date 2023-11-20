20 ноября 2023

Тюменке, пожаловавшейся на реновацию, помогут с жильем и работой

© Служба новостей «URA.RU»
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Городская администрация, мэрия. Челябинск, семья, мать, дети, многодетная мать
Застройщик предложил многодетной матери компромисс и она согласилась (архивное фото) Фото:

Многодетной матери из Тюмени помогут с покупкой нового жилья, так как выплаты, которая ей положена за изъятие квартиры в рамках комплексного развития территории, недостаточно для приобретения нового. О том, как прошла встреча женщины с мэрией города и застройщиком, рассказали в пресс-службе администрации.

«Замглавы города Владимир Третьяков встретился с жительницей Тюмени, чей аварийный дом на улице Камчатской вошел в программу комплексного развития территории. Одинокая мама четырех детей рассказала, что испытывает сложности с приобретением нового жилья. Присутствовавший представитель застройщика предложил компромиссное решение вопроса, на которое тюменка согласилась», — сообщает пресс-служба мэрии Тюмени.

Также женщине помогут в устройстве детей в детсад и школу по новому месту жительства. А когда ее младший сын, которому всего 10 месяцев, подрастет, тюменке окажут помощь в трудоустройстве.

Ранее СМИ сообщали, что жительница Тюмени должна получить за изъятие своего жилья в аварийном доме 3,1 млн рублей. В квартире проживают пять человек, четверо из которых несовершеннолетние. Женщина жаловалась, что на выделенные деньги она не сможет обеспечить детям достойные жилищные условия.

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Многодетной матери из Тюмени помогут с покупкой нового жилья, так как выплаты, которая ей положена за изъятие квартиры в рамках комплексного развития территории, недостаточно для приобретения нового. О том, как прошла встреча женщины с мэрией города и застройщиком, рассказали в пресс-службе администрации. «Замглавы города Владимир Третьяков встретился с жительницей Тюмени, чей аварийный дом на улице Камчатской вошел в программу комплексного развития территории. Одинокая мама четырех детей рассказала, что испытывает сложности с приобретением нового жилья. Присутствовавший представитель застройщика предложил компромиссное решение вопроса, на которое тюменка согласилась», — сообщает пресс-служба мэрии Тюмени. Также женщине помогут в устройстве детей в детсад и школу по новому месту жительства. А когда ее младший сын, которому всего 10 месяцев, подрастет, тюменке окажут помощь в трудоустройстве. Ранее СМИ сообщали, что жительница Тюмени должна получить за изъятие своего жилья в аварийном доме 3,1 млн рублей. В квартире проживают пять человек, четверо из которых несовершеннолетние. Женщина жаловалась, что на выделенные деньги она не сможет обеспечить детям достойные жилищные условия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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