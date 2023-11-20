Кинолог из ЯНАО рассказал, как избежать агрессии бездомных собак

В ЯНАО безнадзорные собаки представляют реальную угрозу для жителей

В ЯНАО безнадзорные собаки представляют угрозу для жителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Безнадзорные собаки, которые собираются в стаи, представляют реальную угрозу для жителей ЯНАО. Кинолог и зоопсихолог из Ноябрьска (ЯНАО) Виктория Фролова рассказала корреспонденту URA.RU, как не попасть в опасную ситуацию, встретив бездомных животных.

«Самое главное — не допускать ситуаций, когда животные могут напасть. Лучше не появляться на территории стаи, не провоцировать собак. Ни в коем случае нельзя показывать свой страх, животные чувствуют эмоции людей», — отметила Виктория Фролова.

Куда обратиться, если вы заметили безнадзорных животных?

В органы внутренних дел стоит обратиться, если животное напало на человека. В остальных случаях, если вы заметили бездомных собак, нужно сообщить об этом в городскую службу отлова животных или в администрацию. «Обычно псов забирают в приюты, где проверяют их состояние здоровья, в том числе психическое, вводят чип и стерилизуют. Если собака адекватная, ее вернут в место, где она обитала», — рассказал специалист.

Что делать, если вы зашли на территорию собачьей стаи?

Если вы зашли в зону собак, обычно стая громко лает и начинает окружать человека. Животные считают любое вмешательство в их окружение угрозой. «Обязательно смотрите на них в упор, не отводите взгляд и медленно отойдите дальше. Это покажет животным, что вы не опасны», — отметил собеседник агентства.

Что делать, если собаки напали на вас?

Если вы подверглись нападению, есть несколько правил, которые помогут минимизировать вред для человека. «Ни в коем случае нельзя громко кричать, это еще больше спровоцирует собаку. Позовите на помощь спокойным низким голосом. Если вы начнете убегать, это только усугубит проблему. Лучшим решением будет — прижаться спиной к какому-либо объекту поблизости, чтобы собаки не напали сзади. Обязательно втяните шею, чтобы прикрыть лицо, горло и грудь», — поделился кинолог.