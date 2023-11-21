Памфилова: покинувшие страну россияне хотят сорвать выборы за копейки

Некоторые граждане, уехавшие из России, пытаются дискредитировать и сорвать президентские выборы в стране, отрабатывая свои личные интересы. Об этом рассказала глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова.
«Те подонки, которые не просто уехали, а которые сейчас отрабатывают свои жалкие копейки, формируют базу, чтобы сорвать выборы», — передает слова Памфиловой РИА Новости. Она добавила, что ЦИК и общество работают совместно для защиты суверенитета России.
В свете предстоящих выборов президента в марте 2024 года, есть определенные усилия направленные на подрыв выборной системы. Центральная избирательная комиссия осознает проводимую работу по дискредитации выборов в стране, заключила Памфилова.
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