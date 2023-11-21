Памфилова: покинувшие страну россияне хотят сорвать выборы за копейки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на приветствии членам избирательных комиссий. Москва, памфилова элла
ЦИК известно о работе по срыву выборов в России, заявила Элла Памфилова Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Некоторые граждане, уехавшие из России, пытаются дискредитировать и сорвать президентские выборы в стране, отрабатывая свои личные интересы. Об этом рассказала глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова.

«Те подонки, которые не просто уехали, а которые сейчас отрабатывают свои жалкие копейки, формируют базу, чтобы сорвать выборы», — передает слова Памфиловой РИА Новости. Она добавила, что ЦИК и общество работают совместно для защиты суверенитета России.

В свете предстоящих выборов президента в марте 2024 года, есть определенные усилия направленные на подрыв выборной системы. Центральная избирательная комиссия осознает проводимую работу по дискредитации выборов в стране, заключила Памфилова.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Некоторые граждане, уехавшие из России, пытаются дискредитировать и сорвать президентские выборы в стране, отрабатывая свои личные интересы. Об этом рассказала глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова. «Те подонки, которые не просто уехали, а которые сейчас отрабатывают свои жалкие копейки, формируют базу, чтобы сорвать выборы», — передает слова Памфиловой РИА Новости. Она добавила, что ЦИК и общество работают совместно для защиты суверенитета России. В свете предстоящих выборов президента в марте 2024 года, есть определенные усилия направленные на подрыв выборной системы. Центральная избирательная комиссия осознает проводимую работу по дискредитации выборов в стране, заключила Памфилова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...