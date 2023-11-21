Президент Таджикистана заявил, что соскучился по Москве

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Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, рахмон эмомали
Президент Таджикистан Эмомали Рахмон заявил, что ему приятно находиться в Москве Фото:

Президент Таджикистан Эмомали Рахмон заявил, что соскучился по Москве. Он отметил, что ему приятно находиться в российской столице.

«Мне очень приятно находиться в Москве, я соскучился», — заявил Рахмон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Трансляция его выступления идет на телеканале «Россия-24».

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Президент Таджикистан Эмомали Рахмон заявил, что соскучился по Москве. Он отметил, что ему приятно находиться в российской столице. «Мне очень приятно находиться в Москве, я соскучился», — заявил Рахмон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Трансляция его выступления идет на телеканале «Россия-24».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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