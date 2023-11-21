Президент Таджикистана заявил, что соскучился по Москве

Президент Таджикистан Эмомали Рахмон заявил, что ему приятно находиться в Москве
Президент Таджикистан Эмомали Рахмон заявил, что соскучился по Москве. Он отметил, что ему приятно находиться в российской столице.
«Мне очень приятно находиться в Москве, я соскучился», — заявил Рахмон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Трансляция его выступления идет на телеканале «Россия-24».
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