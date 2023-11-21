Шойгу: попытки ВСУ устроить десантную операцию на херсонском направлении провалились

Сергей Шойгу заявил, что ВСУ понесли большие потери
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Попытки украинских бойцов начать десантную операцию на херсонском направлении обернулись провалом. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, ВСУ понесли большие потери.
«Все попытки ВСУ провести десантную операцию на херсонском направлении не увенчались успехом», — сообщил Шойгу. Его слова приводит РИА Новости. Глава Минобороны РФ отметил, что российские военные улучшили свое положение в зоне СВО.
Шойгу подчеркнул, что ВСУ понесли большие потери. По его словам, российские солдаты продолжают успешно вести активную оборону в зоне боевых действий.
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