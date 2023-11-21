Шойгу: многие украинские военные сдаются в плен

Сергей Шойгу заявил, что бойцы ВСУ осознают бессмысленность попыток наступления
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Много украинских бойцов сдается в плен. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, солдаты ВСУ понимают бессмысленность попыток прорвать оборону российских сил.
«Понимая бессмысленность попыток прорвать нашу оборону, многие украинские военнослужащие сдаются в плен», — заявил Шойгу на
Ранее Шойгу заявил, что ВСУ в ноябре потеряли более 13 тысяч солдат. Он отметил, что уничтожено около 1800 единиц военной техники и вооружения у украинских войск.
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