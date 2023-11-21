Армия и оружие Шойгу: многие украинские военные сдаются в плен 21 ноября 2023 в 15:58 Размер текста - 17 + Сергей Шойгу заявил, что бойцы ВСУ осознают бессмысленность попыток наступления Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Много украинских бойцов сдается в плен. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, солдаты ВСУ понимают бессмысленность попыток прорвать оборону российских сил. «Понимая бессмысленность попыток прорвать нашу оборону, многие украинские военнослужащие сдаются в плен», — заявил Шойгу на заседании коллегии Минобороны . Ранее Шойгу заявил, что ВСУ в ноябре потеряли более 13 тысяч солдат. Он отметил, что уничтожено около 1800 единиц военной техники и вооружения у украинских войск. Много украинских бойцов сдается в плен. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, солдаты ВСУ понимают бессмысленность попыток прорвать оборону российских сил. «Понимая бессмысленность попыток прорвать нашу оборону, многие украинские военнослужащие сдаются в плен», — заявил Шойгу на заседании коллегии Минобороны. Ранее Шойгу заявил, что ВСУ в ноябре потеряли более 13 тысяч солдат. Он отметил, что уничтожено около 1800 единиц военной техники и вооружения у украинских войск. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям