Шойгу: многие украинские военные сдаются в плен

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, шеврон, всу, stock
Сергей Шойгу заявил, что бойцы ВСУ осознают бессмысленность попыток наступления Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Много украинских бойцов сдается в плен. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, солдаты ВСУ понимают бессмысленность попыток прорвать оборону российских сил.

«Понимая бессмысленность попыток прорвать нашу оборону, многие украинские военнослужащие сдаются в плен», — заявил Шойгу на заседании коллегии Минобороны.

Ранее Шойгу заявил, что ВСУ в ноябре потеряли более 13 тысяч солдат. Он отметил, что уничтожено около 1800 единиц военной техники и вооружения у украинских войск.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Много украинских бойцов сдается в плен. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, солдаты ВСУ понимают бессмысленность попыток прорвать оборону российских сил. «Понимая бессмысленность попыток прорвать нашу оборону, многие украинские военнослужащие сдаются в плен», — заявил Шойгу на заседании коллегии Минобороны. Ранее Шойгу заявил, что ВСУ в ноябре потеряли более 13 тысяч солдат. Он отметил, что уничтожено около 1800 единиц военной техники и вооружения у украинских войск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...