Хрупкие кости и мгновенные переломы: все об остеопорозе и методах профилактики
Остеопороз не дает никаких симптомов, пока кости не начнут ломаться от любого действия
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Каждый год 20 октября проходит Всемирный день борьбы с остеопорозом. Эта болезнь годами развивается без боли и симптомов, пока однажды не проявится переломом от, казалось бы, безобидного движения. О том, что это за заболевание и как обезопасить себя — в материале URA.RU.
Что такое остеопороз
Остеопороз — это системное заболевание скелета, при котором снижается плотность и качество костной ткани. Другими словами, из-за болезни организм теряет способность удерживать кальций и другие минералы в костях. В результате они становятся хрупкими, ломкими, теряют прочность и легко травмируются.
Проблема остеопороза в том, что он развивается медленно и незаметно. Боль, отеки, температура — все это, как правило, отсутствует. Человек может чувствовать себя абсолютно здоровым, пока не произойдет первый перелом. Именно поэтому остеопороз называют «тихой эпидемией» — болезнь долго молчит, но ее последствия порой необратимы.
Насколько распространен остеопороз и кто в группе риска
По данным Всемирной организации здравоохранения, остеопороз входит в четверку самых распространенных неинфекционных заболеваний в мире — после сердечно-сосудистых, онкологических и эндокринных патологий. Об этом URA.RU рассказала кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.
«Это заболевание встречается не только у пожилых, но с возрастом риск возрастает многократно. Особенно у женщин после наступления менопаузы», — объяснила врач.
Гормональные изменения в этот период приводят к ускоренной потере костной массы. В среднем каждая вторая женщина после 50 лет сталкивается с риском переломов, связанных с остеопорозом.
Остеопороз может появиться даже у молодых людей
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В группу риска также входят мужчины старше 50 лет, люди с наследственной предрасположенностью, пациенты с эндокринными заболеваниями, нарушениями обмена веществ и дефицитом витамина D. Остеопороз может развиться даже у молодых — например, при хронических нарушениях питания, анорексии или заболеваниях желудочно-кишечного тракта, из-за которых плохо усваивается кальций.
Каким бывает остеопороз: первичный и вторичный
Медики выделяют две основные формы болезни: первичный и вторичный остеопороз. Первичный наиболее распространен, на его долю приходится около 95% случаев среди женщин в постменопаузе и 80% — среди мужчин старше 50 лет. Развивается он на фоне естественных возрастных изменений: организм постепенно теряет способность восстанавливать костную ткань в прежнем объеме.
«Первичный остеопороз встречается не только у взрослых. У подростков и детей болезнь часто связана с нарушением обмена кальция и фосфора — минералов, отвечающих за прочность костей», — добавила Ольга Уланкина.
Вторичный остеопороз — не самостоятельное заболевание, а следствие других заболеваний или внешних воздействий. Его могут вызывать эндокринные нарушения: например, сахарный диабет и гипертиреоз, а также хронические воспалительные процессы, болезни печени и почек. К развитию остеопороза могут привести и дефицит кальция, и избыток витамина А, и злоупотребление солью.
Нередко остеопороз развивается у людей, длительно принимающих глюкокортикоидные препараты — гормональные средства, применяемые при астме, аутоиммунных и воспалительных заболеваниях. Кроме того, врачи замечают болезнь у людей, страдающих расстройством пищевого поведения.
Чем опасен остеопороз
Главная опасность остеопороза — это переломы, возникающие при минимальном воздействии. Из-за болезни даже падение с небольшой высоты или неудачная попытка завязать шнурки может привести к перелому.
«Чаще всего страдают позвонки, шейка бедра и лучевая кость. Компрессионный перелом позвонков может произойти просто при наклоне, а перелом шейки бедра у пожилых — один из самых опасных. Восстановление после него длительное и сложное, а у некоторых пациентов подвижность так и не возвращается», — предупредила врач.
Перелом шейки бедра считается одним из самых опасных, предупреждает врач
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Впоследствии человек, ограниченный в движении, теряет самостоятельность, испытывает хроническую боль, у него ухудшается настроение и качество жизни. В некоторых случаях переломы становятся причиной тяжелых осложнений, вплоть до инвалидности и преждевременной смерти. Поэтому важно делать все, чтобы не допустить остеопороза.
Как защититься от остеопороза
Хорошая новость в том, что остеопороз можно предупредить. «Профилактика начинается с питания. Важно включать в рацион продукты, богатые кальцием: молоко, йогурты, твердые сыры, рыбу с костями, зелень. Не менее важен витамин D, который помогает усваивать кальций. Он вырабатывается под действием солнечного света, поэтому полезно ежедневно гулять хотя бы 15–30 минут», — советует Ольга Уланкина.
Кроме того, один из самых эффективных способов укрепить кости считается физическая активность. Ходьба, плавание, танцы, упражнения с небольшими весами — все это стимулирует костную ткань к обновлению. Контроль веса тоже играет роль, ведь его избыток увеличивает нагрузку на кости. Но важно помнить, что слишком низкий вес также вреден, ведь он лишает кости необходимой механической стимуляции.
И, конечно, важно вовремя проходить обследования. Основной метод диагностики болезни — денситометрия. Это безболезненная процедура, которая измеряет плотность костной ткани и позволяет оценить риск переломов задолго до их появления. Важно помнить, что даже если болезнь уже начала развиваться, ее можно замедлить. Поэтому никогда не поздно заняться своим здоровьем.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.