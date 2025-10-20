Хрупкие кости и мгновенные переломы: все об остеопорозе и методах профилактики

Остеопороз не дает никаких симптомов, пока кости не начнут ломаться от любого действия Фото: Анна Майорова © URA.RU

Каждый год 20 октября проходит Всемирный день борьбы с остеопорозом. Эта болезнь годами развивается без боли и симптомов, пока однажды не проявится переломом от, казалось бы, безобидного движения. О том, что это за заболевание и как обезопасить себя — в материале URA.RU.

Что такое остеопороз

Остеопороз — это системное заболевание скелета, при котором снижается плотность и качество костной ткани. Другими словами, из-за болезни организм теряет способность удерживать кальций и другие минералы в костях. В результате они становятся хрупкими, ломкими, теряют прочность и легко травмируются.

Проблема остеопороза в том, что он развивается медленно и незаметно. Боль, отеки, температура — все это, как правило, отсутствует. Человек может чувствовать себя абсолютно здоровым, пока не произойдет первый перелом. Именно поэтому остеопороз называют «тихой эпидемией» — болезнь долго молчит, но ее последствия порой необратимы.

Насколько распространен остеопороз и кто в группе риска

По данным Всемирной организации здравоохранения, остеопороз входит в четверку самых распространенных неинфекционных заболеваний в мире — после сердечно-сосудистых, онкологических и эндокринных патологий. Об этом URA.RU рассказала кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«Это заболевание встречается не только у пожилых, но с возрастом риск возрастает многократно. Особенно у женщин после наступления менопаузы», — объяснила врач.

Гормональные изменения в этот период приводят к ускоренной потере костной массы. В среднем каждая вторая женщина после 50 лет сталкивается с риском переломов, связанных с остеопорозом.

В группу риска также входят мужчины старше 50 лет, люди с наследственной предрасположенностью, пациенты с эндокринными заболеваниями, нарушениями обмена веществ и дефицитом витамина D. Остеопороз может развиться даже у молодых — например, при хронических нарушениях питания, анорексии или заболеваниях желудочно-кишечного тракта, из-за которых плохо усваивается кальций.

Каким бывает остеопороз: первичный и вторичный

Медики выделяют две основные формы болезни: первичный и вторичный остеопороз. Первичный наиболее распространен, на его долю приходится около 95% случаев среди женщин в постменопаузе и 80% — среди мужчин старше 50 лет. Развивается он на фоне естественных возрастных изменений: организм постепенно теряет способность восстанавливать костную ткань в прежнем объеме.

«Первичный остеопороз встречается не только у взрослых. У подростков и детей болезнь часто связана с нарушением обмена кальция и фосфора — минералов, отвечающих за прочность костей», — добавила Ольга Уланкина.

Вторичный остеопороз — не самостоятельное заболевание, а следствие других заболеваний или внешних воздействий. Его могут вызывать эндокринные нарушения: например, сахарный диабет и гипертиреоз, а также хронические воспалительные процессы, болезни печени и почек. К развитию остеопороза могут привести и дефицит кальция, и избыток витамина А, и злоупотребление солью.

Нередко остеопороз развивается у людей, длительно принимающих глюкокортикоидные препараты — гормональные средства, применяемые при астме, аутоиммунных и воспалительных заболеваниях. Кроме того, врачи замечают болезнь у людей, страдающих расстройством пищевого поведения.

Чем опасен остеопороз

Главная опасность остеопороза — это переломы, возникающие при минимальном воздействии. Из-за болезни даже падение с небольшой высоты или неудачная попытка завязать шнурки может привести к перелому.

«Чаще всего страдают позвонки, шейка бедра и лучевая кость. Компрессионный перелом позвонков может произойти просто при наклоне, а перелом шейки бедра у пожилых — один из самых опасных. Восстановление после него длительное и сложное, а у некоторых пациентов подвижность так и не возвращается», — предупредила врач.

Впоследствии человек, ограниченный в движении, теряет самостоятельность, испытывает хроническую боль, у него ухудшается настроение и качество жизни. В некоторых случаях переломы становятся причиной тяжелых осложнений, вплоть до инвалидности и преждевременной смерти. Поэтому важно делать все, чтобы не допустить остеопороза.

Как защититься от остеопороза

Хорошая новость в том, что остеопороз можно предупредить. «Профилактика начинается с питания. Важно включать в рацион продукты, богатые кальцием: молоко, йогурты, твердые сыры, рыбу с костями, зелень. Не менее важен витамин D, который помогает усваивать кальций. Он вырабатывается под действием солнечного света, поэтому полезно ежедневно гулять хотя бы 15–30 минут», — советует Ольга Уланкина.

Кроме того, один из самых эффективных способов укрепить кости считается физическая активность. Ходьба, плавание, танцы, упражнения с небольшими весами — все это стимулирует костную ткань к обновлению. Контроль веса тоже играет роль, ведь его избыток увеличивает нагрузку на кости. Но важно помнить, что слишком низкий вес также вреден, ведь он лишает кости необходимой механической стимуляции.