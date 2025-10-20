Россиянам раскрыли, кому ждать повышенной пенсии уже этой осенью

Наибольшая прибавка к пенсии ожидает тех, кому в октябре исполнилось 80 лет, заявил Виноградов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ноябре 2025 года для отдельных категорий граждан будет произведен плановый перерасчет пенсионных выплат. Об этом сообщил профессор и декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. Наибольшее увеличение выплат ожидает граждан, которым в октябре исполнилось 80 лет, и тех, кому была установлена первая группа инвалидности.

Эксперт подчеркнул, что речь идет не о единой индексации для всех пенсионеров, а о корректировке выплат исключительно для граждан, у которых возникли изменения в обстоятельствах или было подтверждено право на отдельные надбавки. Эта процедура осуществляется в соответствии с российским законодательством о пенсионном обеспечении, в частности, в рамках закона «О страховых пенсиях».

«В итоге общая прибавка может составить более 10 000 рублей. Этот перерасчет происходит автоматически, без заявлений», — отметил Виноградов. Его слова передает «Прайм».

Для указанных получателей фиксированная часть пенсии будет увеличена в два раза и составит 19 129,40 рубля. Помимо этого, им будет назначена ежемесячная компенсация по уходу в размере 1 314 рублей. Оформление выплат будет осуществляться в автоматическом режиме.

Также в ноябре повысятся пенсии бывшим сотрудникам летного состава гражданской авиации и работникам угольной промышленности в рамках регулярного квартального перерасчета. Для получения повышенных выплат необходимо было заранее предоставить в Социальный фонд полный комплект необходимых документов.