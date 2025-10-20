Россиянам раскрыли, кому ждать повышенной пенсии уже этой осенью
Наибольшая прибавка к пенсии ожидает тех, кому в октябре исполнилось 80 лет, заявил Виноградов
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В ноябре 2025 года для отдельных категорий граждан будет произведен плановый перерасчет пенсионных выплат. Об этом сообщил профессор и декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. Наибольшее увеличение выплат ожидает граждан, которым в октябре исполнилось 80 лет, и тех, кому была установлена первая группа инвалидности.
Эксперт подчеркнул, что речь идет не о единой индексации для всех пенсионеров, а о корректировке выплат исключительно для граждан, у которых возникли изменения в обстоятельствах или было подтверждено право на отдельные надбавки. Эта процедура осуществляется в соответствии с российским законодательством о пенсионном обеспечении, в частности, в рамках закона «О страховых пенсиях».
«В итоге общая прибавка может составить более 10 000 рублей. Этот перерасчет происходит автоматически, без заявлений», — отметил Виноградов. Его слова передает «Прайм».
Для указанных получателей фиксированная часть пенсии будет увеличена в два раза и составит 19 129,40 рубля. Помимо этого, им будет назначена ежемесячная компенсация по уходу в размере 1 314 рублей. Оформление выплат будет осуществляться в автоматическом режиме.
Также в ноябре повысятся пенсии бывшим сотрудникам летного состава гражданской авиации и работникам угольной промышленности в рамках регулярного квартального перерасчета. Для получения повышенных выплат необходимо было заранее предоставить в Социальный фонд полный комплект необходимых документов.
Ранее сообщалось, что в связи с приближающимися праздничными нерабочими днями, приуроченными ко Дню народного единства, пенсионные выплаты за ноябрь 2025 года будут осуществлены досрочно. Депутат Госдумы Алексей Говырин отметил, что Социальный фонд заблаговременно внес изменения в график перечисления средств, чтобы получатели пенсий, традиционно получающие выплаты в начале месяца, смогли получить их уже 1 ноября. Принятые меры позволят избежать задержек, связанных с официальными выходными, которые приходятся на 2, 3 и 4 ноября.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.