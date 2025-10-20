Выяснилось, что экс-глава «СДС-Угля» знал о серьезном риске горняков «Листвяжной»
Руководство знало о рисках до аварии на «Листвяжной», это подтвердила стенограмма
Стенограмма телефонных переговоров бывшего гендиректора холдинга «СДС-Уголь» Геннадия Алексеева с акционером компании свидетельствует, что топ-менеджер за несколько месяцев до катастрофы на шахте «Листвяжная» знал о смертельной опасности для горняков, но работы продолжались. Об этом сообщают издания со ссылкой на материалы уголовного дела.
«Алексеев сообщает акционеру, что в лаве ООО „Шахта Листвяжная“ работать опасно по причине обильного выделения газа метана, при этом сообщает, что люди все равно пошли в шахту и работы по добыче угля продолжают вестись», — говорится в материалах дела. Информацию передает РИА Новости.
Разговор, согласно данным следствия, состоялся 8 сентября 2021 года — за 2,5 месяца до взрыва, унесшего жизни 51 человека. В марте 2025 года Центральный районный суд Кемерово приговорил Алексеева к 5 годам и 3 месяцам колонии, а собственника шахты Михаила Федяева — к 3,5 годам условно.
Ранее, 25 ноября 2021 года в 08:23 на глубине 250 метров в вентиляционном штреке №823 шахты «Листвяжная» произошел мощный взрыв, вызвавший быстрое распространение дыма по всей системе вентиляции. В момент катастрофы под землей находились 285 горняков, из которых 236 человек самостоятельно поднялись на поверхность, а 40 работникам потребовалась медицинская помощь, в том числе пятерым в тяжелом состоянии — все они пострадали от отравления угарным газом. Уже в 09:08 в Сибирское управление Ростехнадзора поступило официальное уведомление о чрезвычайной ситуации.
В течение дня спасательная операция была приостановлена из-за критического превышения концентрации метана (6%) и оксида углерода (свыше 0,25%). На тот момент 35 горняков были признаны пропавшими без вести, а общее число погибших в трагедии достигло 52 человек (46 шахтеров и 6 спасателей). Чудом живым был обнаружен 51-летний помощник командира взвода Александр Заковряшин, который самостоятельно выбрался из задымленной шахты и был госпитализирован с отравлением средней степени тяжести.
