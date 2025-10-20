Маневр ВСУ, предпринятый Сырским, не достиг поставленных целей, заявил Полетаев Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял необоснованное решение, перебросив резервы из районов Купянска и Красноармейска (украинское название — Покровск) для противодействия продвижению российских войск на Добропольском выступе. Об этом сообщил военный эксперт Сергей Полетаев.

Эксперт отметил, что предпринятый украинским командованием маневр не позволил достичь поставленных целей. Несмотря на отдельные успехи украинской армии в районе Доброполья в начале осени, ВС РФ смогли закрепиться и значительно увеличить численность личного состава на ключевых направлениях.

«Сырский выдернул резервы, которые сейчас сражаются под Добропольем, из-под Купянска, Покровска и Днепропетровской области. В итоге там все посыпалось — оборонять рубежи практически нечем», — заявил Полетаев для «Ленты.ру».

Продолжение после рекламы

По его словам, ухудшение погодных условий позволило российским войскам перебрасывать пехотные резервы на Добропольский выступ с меньшими рисками со стороны ударов беспилотников. После двух месяцев интенсивных боевых действий российскому командованию удалось значительно усилить группировку войск на этом участке, добавил эксперт.

Добропольский выступ — так в военной аналитике принято называть участок территории в ДНР площадью около 140–150 квадратных километров к северо-востоку от агломерации Красноармейска, находящийся под контролем российских сил. Этот плацдарм образовался после прорыва обороны ВСУ в направлении Доброполья в середине августа текущего года.